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Она не Мэри Поппинс: принц Гарри резко высказался в адрес няни

STYLERПерсоны    08.09.2019 - 08:31
Она не Мэри Поппинс: принц Гарри резко высказался в адрес няни
Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Герцоги Сассекские установили новый запрет для рабочего персонала

38-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри в очередной раз нарушили королевские правила, решив внести свои коррективы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Королевский обозреватель Омид Скоби заявил, что Меган Маркл и принц Гарри стараются во всем внедрять свои собственные правила. На этот раз семья отказалась от традиционного костюма для гувернанток.

Скоби отметил, что герцог Сассекский сравнил помощницу с героиней детской книги. А также пояснил причину по которой он не желает, чтобы няня Арчи носила униформу.

Она не Мэри Поппинс: принц Гарри резко высказался в адрес няниМеган Маркл, принц Гарри и малыш Арчи (фото: GettyImages)

"Я не хочу, чтобы рядом с моим сыном была женщина в униформе. Она не Мэри Поппинс. Пусть носит обычную одежду", - процитировал обозреватель герцога Сассекского.

Напомним, что Меган Маркл решила нанять американскую PR-компанию, чтобы восстановить испорченную репутацию. У королевской семьи подобное действие со стороны герцогини вызвало негодование.

К слову, не та давно Меган Маркл и принца Гарри засекли в дешевом пабе. Гарри выпил пару кружек пива, а Меган на протяжении нескольких часов потягивала простую воду.

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