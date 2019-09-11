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У Меган Маркл знайшли похресницю: що відомо про дівчинку (фото)

STYLERПерсони    11.09.2019 - 09:25
У Меган Маркл знайшли похресницю: що відомо про дівчинку (фото)
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл не вдалося приховати цей цікавий факт

У Меган Маркл виявили хресну дочку. Герцогиня Сассекська ще задовго до одруження з принцом Гаррі і народження Арчі стала хрещеною мамою доньки однієї зі своєї близьких подруг - Джессіки Малруні.

Топ-стиліста Джесіку Малруні і Меган Маркл пов'язує багаторічна дружба. Малруни працювала з Меган в серіалі "Форс-мажори". А пізніше стала стилістом весілля Меган і Гаррі - саме вона вибрала весільну сукню, яка викликала стільки суперечок.

У Меган Маркл знайшли похресницю: що відомо про дівчинку (фото)

Меган Маркл і Джессіка Малруні (фото: instagram.com/jessicamulrone)

Крім того, Джессіка Малруні і Серена Вільямс стали хрещеними мамами для первістка Меган Арчі Харрісона.

Доньку Джесіки Малруні звуть Ізабель Вероніка, зараз їй шість років. За словами інсайдерів Меган обожнює дівчинку і підтримує з нею зв'язок навіть після переїзду в Британію.

У Меган Маркл знайшли похресницю: що відомо про дівчинку (фото)

Меган Маркл з хрещеницею Ізабель Малруні (фото: instagram.com/jessicamulrone)

До речі, Меган Маркл дуже сумує за батьківщиною. Подейкують, що пара Сассекських всерйоз замислюється над переїздом до США. Вони хочуть оселиться на сонячному узбережжі Тихого океану в Малібу.

У Меган Маркл знайшли похресницю: що відомо про дівчинку (фото)

Хрещениця Меган Маркл (фото: instagram.com/jessicamulrone)

Джессіка Малруні - досить відомий стиліст в США - вона в основному спеціалізується на організації вечірніх виходів зірок, а також "вдягає" знаменитостей на весіллях.

Меган Маркл і Джессіка Малруні (фото: instagram.com/jessicamulrone)

До речі, не так давно Меган Маркл і принца Гаррі засікли в дешевому пабі. Гаррі випив пару кухлів пива, а Меган протягом кількох годин потягувала просту воду.

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