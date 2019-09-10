Меган Маркл внезапно получила похвалу от британцев: что произошло

Меган Маркл удивила британцев (Коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл получила новое прозвище и была признана очень популярной

Меган Маркл, супруга принца Гарри, которая недавно была признана талисманом неудач, внезапно удостоилась признания британцев и угодила в престижный рейтинг социально значимых персон издания Tatler.

Меган Маркл (Getty Images)

Как указывается в октябрьском номере издания, Меган Маркл возглавила этот рейтинг и 38-летняя герцогиня Сассекская была удостоена звания "социального альпиниста".

Отмечается, что благодаря браку с принцем Гарри Меган Маркл добилась расположения в обществе и смогла адаптироваться в королевской семье, несмотря на свое американское прошлое и карьеру актрисы.

"Неклассическая сказка с сюжетом "из грязи — в князи". Она была хорошо образована, а ее отец взял премию "Эмми" за отличную режиссуру. Она нашла идеально подходящую для себя роль: женщина со стержнем, которая перетягивает консервативную королевскую семью в XXI век", - говорится в статье Tatler.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/thebritishmonarchy)

Кроме Меган Маркл в верхушку рейтинга самых социально значимых персон также попали: политик консервативной партии Великобритании Джон Беркоу, фотомодель актриса Джерри Холл, художник и муж дочери Руперта Мердока Кит Тайсон, глава медиарегулятора Ofcom Шэрон Уайт, жена Натаниэля Ротшильда бывшая модель Лоретта Бэзи, экс-футболист Джейми Реднапп, бизнесмен Ричард Кэринг, 6-летняя дочь Робби Уильямса Тедди, дебютировавшая в свете в качестве юной подружки невесты на свадьбе принцессы Евгении, и Кент Адоней, 20 лет служивший 3-му барону Гленконнера Колину Теннанту и добившийся после смерти работодателя перечисления на его счет £20 миллионов за свои труды.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Меган Маркл и принц Гарри оскорбили королеву Елизавету.

А также рассказывали о том, что королевская семья осудила Меган Маркл.