У Меган Маркл начались роды: появились доказательства (фото)

Меган Маркл (фото: evoke.ie)

Меган Маркл вместе с медиками приготовилась к появлению королевского малыша

У Меган Маркл начались роды. Об этом свидетельствует "скорая", которую засекли рядом с коттеджем, куда недавно перебрались герцоги Сассекские, сообщает Express.co.uk.

Известно, что Меган и Гарри решили держать в тайне факт появления королевского малыша, но от пристального внимания журналистов ничего не может скрыться.

Так, сегодня, 26 апреля, были опубликованы фото, на которых запечатлена "скорая", дежурящая под Фрогмор-хаусом, а над Виндзорским замком увидели вертолет, который предположительно должен доставить членов королевской семьи в коттедж герцогов Сассекских.

Меган Маркл рожает (скорая у Фрогмор-хауса, фото: express.co.uk)

Герцоги Сассекские держат в тайне пол, имя будущего ребенка, а также место, где должно произойти это долгожданное событие.

Если Меган выберет доставку в больницу, а не домашние роды, считается, что одним из возможных вариантов может стать крыло Кенсингтона в Челси и Вестминстерской больнице.

Меган Маркл рожает (вертолет над Виндзорским замком, фото: express.co.uk)

К слову, мама бывшей актрисы срочно прилетела в Лондон, чтобы быть рядом с Меган в момент ее родов. Кроме того, она в первое время будет помогать дочери и зятю ухаживать за ребенком.

Напомним, Принцы Гарри и Уильям, которые ранее были дружны, сейчас держат между собой дистанцию. Поклонники подозревают, что Меган Маркл приложила руку к охлаждению отношений между братьями.

Ранее сообщалось, что беременная Меган Маркл снова взбесила Елизавету ІІ своими прихотями. Стало известно, что после родов герцогиня хочет провести эксклюзивную домашнюю фотосессию с ней и малышом для популярного глянца Vogue.