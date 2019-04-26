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У Меган Маркл почалися пологи: з'явилися докази (фото)

STYLERЖиття    26.04.2019 - 19:49
У Меган Маркл почалися пологи: з'явилися докази (фото)
Меган Маркл (фото: evoke.ie)

Меган Маркл разом з медиками приготувалася до появи королівського малюка

У Меган Маркл почалися пологи. Про це свідчить "швидка" яку засікли поруч з котеджем, куди нещодавно перебралися герцоги Сассекські, повідомляє Express.co.uk.

Відомо, що Меган і Гарі вирішили тримати в таємниці факт появи королівського малюка, але від пильної уваги журналістів нічого не може сховатися.

Так, сьогодні, 26 квітня, було опубліковано фото, на яких зображена "швидка", щочергує під Фрогмор-хаусом, а над Віндзорським замком побачили вертоліт, який імовірно повинен доставити членів королівської родини у котедж герцогів Сассекських.

У Меган Маркл почалися пологи: з'явилися докази (фото)

Меган Маркл народжує (швидка у Фрогмор-хауса, фото: express.co.uk)

Герцоги Сассекські тримають в таємниці стать, ім'я майбутньої дитини, а також місце, де має відбутися ця довгоочікувана подія.

Якщо Меган вибере доставку в лікарню, а не домашні пологи, вважається, що одним з можливих варіантів може стати крило Кенсінгтона в Челсі і Вестмінстерській лікарні.

У Меган Маркл почалися пологи: з'явилися докази (фото)

Меган Маркл народжує (вертоліт над Віндзорським замком, фото: express.co.uk)

До речі, мама колишньої актриси терміново прилетіла до Лондона, щоб бути поруч з Меган в момент її пологів. Крім того, вона в перший час буде допомагати дочці та зятю доглядати за дитиною.

Нагадаємо, Принци Гаррі та Вільям, які раніше були дружні, зараз тримають між собою дистанцію. Шанувальники підозрюють, що Меган Маркл доклала руку до охолодження відносин між братами.

Раніше повідомлялося, що вагітна Меган Маркл знову розлютила Єлизавету ІІ своїми забаганками. Стало відомо, що після пологів герцогиня хоче провести ексклюзивну домашню фотосесію з нею і малюком для популярного глянцю Vogue.

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