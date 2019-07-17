У Меган Маркл начались проблемы со здоровьем: все детали

Меган Маркл начала терять волосы после рождения ребенка, и ее пышная шевелюра перестала быть объектом зависти других женщин. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Меган Маркл после рождения сына Арчи стала чаще появляться на публике, и многие фанаты заметили, что она резко изменила стиль прически. Если ранее она часто появлялась на публике с распущенными волосами и это ставало причиной для критики, то сейчас она стала собирать волосы в гладкий пучок.

В начале июня она появилась на мероприятии Trooping the Colour – ежегодном выносе знамени. Волосы она собрала в пучок и украсила их шляпкой-таблеткой с лентами.

6 июля на крестинах своего сына Арчи Меган появилась с собранными волосами и в белой шляпке с вуалью.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

13 июля Меган Маркл вместе с Кейт Миддлтон, а также с ее сестрой Пиппой появилась на трибуне женского финала Уимблдона, где болела за свою подругу Серену Уильямс. Герцогиня Сассекская заколола волосы заколками.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

И вот на днях она снова появилась с неизменным пучком на голове – на лондонской премьере фильма "Король Лев". Она выбрала для мероприятия черное платье от модельера из Нью-Йорка, стоимостью 4340 долларов, которое дополнила черными лодочками и сатиновым клатчем. Фанаты пришли в восторг от элегантного и скромного образа герцогини Сассекской. Но вот прическа у нее остается неизменной на протяжении уже нескольких месяцев.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Парикмахер Джеймс Джонсон высказал предположение, что такая прическа Меган Маркл – это защита от облысения, так как во время беременности цикл роста и выпадения волос останавливается, а после родов волосы начинают резко выпадать.

"Если ее волосы были повреждены во время беременности, такая укладка предотвратит дальнейшее выпадение. Кроме того, Маркл критиковали за "неряшливый пучок". Возможно, она пытается создать элегантный образ, чтобы заставить молчать хейтеров", - отметил специалист.

Кроме того, известно, что в детстве Меган Маркл была кучерявой и ей пришлось потратить немало времени на то, чтобы во время кинокарьеры сделать волосы прямыми, а это также могло повредить ее шевелюру.

Напомним, ранее мы писали о том, что Меган Маркл сильно поправилась после рождения ребенка.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл впервые вышла в свет с новорожденным Арчи.