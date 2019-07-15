Total black: Меган Маркл встретилась с Бейонсе на премьере фильма в Лондоне

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/sussexroyal)

Герцог и герцогиня Сассекские пришли на премьеру "Короля льва"

Герцог и герцогиня Сассекские впервые вместе вышли в свет после рождения их сына Арчи два месяца назад. 37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри в total black образах посетили премьеру фильма "Король Лев", которая состоялась в Лондоне.

Отметим, что одной из причин появления королевской пары на мероприятии является то, что этот вечер проходил в поддержку природоохранной работы принца Гарри по спасению дикой природы, находящейся на грани исчезновения в Африке.

Для выхода в свет новоиспеченная мама выбрала расклешенное черное платье миди от Jason Wu с прозрачным верхом и вырезом на спине, а также классические лодочки от Aquazzura. Меган дополнила образ клатчем от Gucci и серьгами от Nikos Koulis, а волосы собрала в элегантный пучок.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри на премьере "Короля льва" в Лондоне (instagram.com/sussexroyal)

Принц Гарри предстал перед публикой в классическом черном костюме с бабочкой и белой рубашкой.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри на премьере "Короля льва" в Лондоне (instagram.com/sussexroyal)

Стоит отметить, что герцогиня Сассекская вновь не очень удачно выбрала наряд - она явно еще не пришла в былую форму после родов и платье слишком сильно обтянуло ее. Особенно это было заметно в районе груди.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри на премьере "Короля льва" в Лондоне (instagram.com/sussexroyal)

Перед тем, как выйти на красную дорожку, Меган и Гарри встретились с несколькими актерами, которые приняли участие в озвучке знакового мультфильма Дисней - в том числе и знаменитой певицей Бейонсе (она озвучила львицу Налу, - прим. ред) и ее мужем Джей-Зи. Британская пресса даже в шутку окрестила это "встречей двух королев".

Фото: Меган Маркл и принц Гарри встретились с Бейонсе на премьере "Короля льва" в Лондоне (instagram.com/sussexroyal)

Обе звездные пары тепло обнялись и с удовольствием поболтали друг с другом. Как утверждают очевидцы, Бейонсе называла Маркл "Моя принцесса", а также отметила, что ее двухмесячный сын Арчи "невероятно красивый".

Фото: Меган Маркл и принц Гарри встретились с Бейонсе на премьере "Короля льва" в Лондоне (instagram.com/sussexroyal)

А ее супруг рэпер Джей-Зи дал молодым родителям Меган и Гарри важный совет о воспитании детей: "Лучший совет, который я могу вам дать, — это всегда находить время для себя".

Видео: (instagram.com/oprahmagazine)

Также герцоги Сассекские пообщались со своим давним другом Элтоном Джоном, который, к слову, выступал на их свадьбе.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри на премьере "Короля льва" в Лондоне (instagram.com/sussexroyal)

Напомним, недавно Кейт Миддлтон и Меган Маркл в элегантных нарядах посетили женский финал Уимблдона. Несмотря на слухи об их вражде, герцогини сидели рядом и мило улыбались.

Отметим, что во время более раннего совместного появления на публике герцогини вели себя довольно странно и по сути игнорировали друг друга. Тогда Кейт Миддлтон и Меган Маркл приехали на благотворительный матч по поло поддержать своих супругов.



К слову, ранее Меган Маркл впервые вышла на публику со своим двухмесячным сыном Арчи Харрисоном - герцогиня посетила благотворительный матч по поло.