Меган Маркл и принц Гарри объяснили странное поведение в Instagram

Меган Маркл и принц Гарри отписались от всех в Instagram – названа причина (коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл и принц Гарри объяснили причины удаления всех подписок в Instagram

37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри дали журналистам очередной повод поговорить о себе. Недавно многие пользователи Instagram обнаружили, что в официальном Instagram-аккаунте герцога и герцогини Сассекских исчезли все прежние подписки. Чуть позже на странице Меган и Гарри появился пост, в котором они объяснили, по какой причине они устроили массовый "анфолловинг".

Герцоги Сассекские объяснили, что менять подписки они намерены каждый месяц. И назвали причину такого поведения в социальной сети.

"В августе мы обращаемся к вам за помощью. Мы хотим узнать: что для вас значит сила перемен? Каждый месяц мы меняем список подписок: мы добавляем в свой Instagram-аккаунт профили определенных людей или организаций, на которые нам бы хотелось обратить ваше внимание. В течение следующих нескольких дней оставьте в комментариях под этим постом свои предложения по поводу того, на кого нам стоит подписаться в этот раз. Это может быть микроблог, который вдохновляет людей быть лучше, или Instagram-аккаунт, который наполняет каждого оптимизмом и верой в хорошее", - говорится в публикации герцогов.

В посте также уточняется, что из всех предложенных аккаунтов они выберут только 15 заинтересовавших. Пятого августа Меган и Гарри полностью обновят список своих подписок. Идея звездной пары показалась интернет-пользователям очень интересной, и они принялись оставлять в комментариях под постом свои рекомендации. Многие пользователи развернуто объясняли, почему Меган и Гарри стоит обратить свое внимание на определенные аккаунты в Instagram.

Меган Маркл и принц Гарри отписались от всех в Instagram – названа причина (фото: instagram.com/sussexroyal)

В мае 2019 года произошла похожая ситуация. Тогда они разорвали свои виртуальные отношения со всеми членами королевской семьи, отписавшись от их Instagram-аккаунтов. Позже Меган и Гарри объяснили, что теперь они изменили политику ведения своего Instagram. Супруги решили, что отныне будут подписываться только на страницы, посвященные проблемам лечения психических заболеваний, отношениям между людьми и здоровому образу жизни.

Напомним, что ранее Меган Маркл рассекретила любимый напиток и расстроила фанатов.