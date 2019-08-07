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Меган Маркл і Кейт Міддлтон знову в сварці: що сталося

STYLERЖиття    07.08.2019 - 21:49
Меган Маркл і Кейт Міддлтон знову в сварці: що сталося
Меган Маркл і Кейт Міддлтон (Getty Images)

Меган Маркл продовжує шокувати публіку своїми витівками

Меган Маркл в черговий раз знайшла спосіб, щоб показати своє, зовсім недружнє ставлення до Кейт Міддлтон і принца Вільяма і зробила це за допомогою соціальних мереж.

Трохи більше тижня тому герцогиня Сассекська, яка самостійно займається сторінкою в Instagram, раптово видалила багато контактів із свого облікового запису. Як пояснила сама Меган Маркл, вона це зробила тому, що в її підписках набралося дуже багато негативно налаштованих користувачів.

Меган Маркл і Кейт Міддлтон знову в сварці: що сталося

Меган Маркл (Getty Images)

Також герцогиня Сассекська пообіцяла, що в майбутньому буде більш ретельно вибирати свої підписки і анонсувала, що щомісяця буде вибирати 15-16 акаунтів благодійних фондів, які буде підтримувати.

А нещодавно вона оголосила, які акаунти зацікавили її в серпні. В її список увійшли: австралійська організація, яка опікується людьми з проблемами ментального характеру, кенійський проект захисту африканських левів, каліфорнійська програма допомоги інвалідам-візочникам, британська організація, яка збирає кошти на лікування маленьких пацієнтів-сердечників. Також до списку увійшла організація допомоги сирійським біженцям і багато інших.

А ось акаунт благодійної організації, яку курирують Кейт Міддлтон і принц Вільям, в список герцогині Сассекської не потрапив.

Меган Маркл і Кейт Міддлтон знову в сварці: що сталося

Меган Маркл і принц Гаррі (Getty Images)

Благодійна організація була організована в 2009 році принцом Вільямом і принцом Гаррі. Пізніше до неї приєдналася і Кейт Міддлтон. У 2018 році фонд був перейменований в "Фонд герцога і герцогині Кембриджських і герцога і герцогині Сассекських", а в 2019 році дві королівські пари розбіглися в різні боки.

Вони припинили спільну роботу і домовилися закінчити всі спільні проекти. Проте стежити за тим, як йдуть справи у родичів, Меган Маркл не побажала.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Меган Маркл з'явився союзник у королівській родині.

А також розповідали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі пояснили дивну поведінку в Instagram.

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