ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Принц Гарри всегда требует только одного в поездках: что в его райдере

STYLERЖизнь    08.07.2019 - 22:03
Принц Гарри всегда требует только одного в поездках: что в его райдере
Принц Гарри (Getty Images)

Принц Гарри всегда предупреждает персонал гостиниц о своих требованиях

Принц Гарри, супруг Меган Маркл, очень много путешествует и как у любого известного человека, у него есть свой собственный список требований, пишет Joinfo.

Принц Гарри до женитьбы на Меган Маркл не особо любил роскошествовать и в путешествиях часто перемещался обычными самолетами, вместе с другими британцами. Как рассказали специалисты королевского дворца, младший внук королевы Елизаветы долгое время считался самым нетребовательным и неприхотливым среди членов монаршей семьи.

В его райдере для путешествий значится только один обязательный пункт – он просит, чтобы персонал гостиницы не использовал изделия из пластика. Категорически запрещено приносить полотенца в номер принца Гарри в одноразовых пакетах, нельзя использовать пластиковые стаканы и посуду, любые предметы обихода из пластика – под запретом.

Принц Гарри всегда требует только одного в поездках: что в его райдере

Принц Гарри отказался от пластика (Getty Images)

Как выяснилось, дело вовсе не в капризности принца Гарри, а в его стремлении спасти планету и избавить ее от пластиковых отходов. И это стремление у него с детства – такие цели прививал своим сыновьям принц Чарльз, который известен своей борьбой за чистоту и экологию планеты.

Поддерживает ли такие стремления своего супруга Меган Маркл – на данный момент неизвестно, но совсем скоро им предстоит долгая поездка вместе с сыном Арчи в Африку, где они будут останавливаться в гостиницах.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что общественность разгневана тем, что королева Елизавета не посетила крещение Арчи.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон пренебрегают правилами этикета.

Меган Маркл и принц Гарри влипли в новый скандал: фанаты негодуют Принц Гарри домогался к звезде сериала "Друзья": шокирующие подробности
Новости Украины принц ГарриМеган Маркл
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь