Принц Гарри всегда требует только одного в поездках: что в его райдере

Принц Гарри (Getty Images)

Принц Гарри всегда предупреждает персонал гостиниц о своих требованиях

Принц Гарри, супруг Меган Маркл, очень много путешествует и как у любого известного человека, у него есть свой собственный список требований, пишет Joinfo.

Принц Гарри до женитьбы на Меган Маркл не особо любил роскошествовать и в путешествиях часто перемещался обычными самолетами, вместе с другими британцами. Как рассказали специалисты королевского дворца, младший внук королевы Елизаветы долгое время считался самым нетребовательным и неприхотливым среди членов монаршей семьи.

В его райдере для путешествий значится только один обязательный пункт – он просит, чтобы персонал гостиницы не использовал изделия из пластика. Категорически запрещено приносить полотенца в номер принца Гарри в одноразовых пакетах, нельзя использовать пластиковые стаканы и посуду, любые предметы обихода из пластика – под запретом.

Принц Гарри отказался от пластика (Getty Images)

Как выяснилось, дело вовсе не в капризности принца Гарри, а в его стремлении спасти планету и избавить ее от пластиковых отходов. И это стремление у него с детства – такие цели прививал своим сыновьям принц Чарльз, который известен своей борьбой за чистоту и экологию планеты.

Поддерживает ли такие стремления своего супруга Меган Маркл – на данный момент неизвестно, но совсем скоро им предстоит долгая поездка вместе с сыном Арчи в Африку, где они будут останавливаться в гостиницах.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что общественность разгневана тем, что королева Елизавета не посетила крещение Арчи.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон пренебрегают правилами этикета.