Это всегда пугающе: Кейт Миддлтон предостерегла Меган Маркл

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Кейт Миддтон прокомментировала рождение ребенка Меган Маркл

Кейт Миддлтон предостерегла Меган Маркл о том, что рождение ребенка - это всегда тяжело, пожелав ей вместе с тем удачи. Об этом сообщает информационный портал Fox News.

Миддлтон и Уильям являются родителями принца Джорджа, которому 5 лет, принцессы Шарлотты (4 года) и годовалого принца Луи, причем последние двое детей родились весной, как и ребенок Меган.

Меган Маркл (Фото: vox.com)

Уильям заявил, что он очень взволнован и с нетерпением ждет встречи с малышом и его родителями в ближайшее время. "Я рад приветствовать своего брата в "обществе лишенных сна", - шуточно отметил он.

К слову, в понедельник герцоги Сассекские объявили о рождении ребенка в Instagram с кратким заявлением о том, что они родили мальчика. " Мы рады объявить, что их королевские высочества герцог и герцогиня Сассексские приветствовали своего первенца рано утром 6 мая 2019 года", - говорится в заявлении.

Напомним, что Елизавета II сделала важное заявление о сыне Меган Маркл.

Ранее р ебенка Меган Маркл сравнили с королевой Елизаветой II и предположили, что он может повторит ее судьбу.

Мы сообщали о том, что известно о сыне Меган Маркл и какой титул он получил при рождении.