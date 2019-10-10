Меган Маркл довела принца Гарри до слез: что произошло

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, которая недавно получила внезапную похвалу от королевы Елизаветы, смогла довести своего супруга, принца Гарри до слез. Как сообщают американские таблоиды со ссылкой на источники в королевском дворце, это произошло после того, как герцог Сассекский узнал неожиданную новость о своей супруге.

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Источники утверждают, что Меган Маркл снова в ожидании ребенка. Фанаты также заподозрили герцогиню Сассекскую во второй беременности, так как во время поездки по Африке, она неоднократно показывалась в платьях, которые носила о время первой беременности, а также иногда было заметно, что живот Меган Маркл слегка округлился.

Меган Маркл (Фото: instagram.com/sussexroyal)

"Никто не ожидал, что это случится так скоро. Но Гарри и Меган ранее говорили, что не хотят ждать слишком долго – особенно, учитывая ее возраст", - рассказал инсайдер и сообщил, что, когда герцогиня Сассекская сообщила мужу радостную новость – он расплакался от счастья.

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Есть еще несколько признаков, которые наводят на мысли о том, что Меган Маркл снова в положении – герцогиня категорически отказывается от алкогольных напитков, но иногда употребляет шоколад и картофель фри.

Она попросила перешить несколько ее нарядов – так, чтобы они были свободнее.

Меган Маркл (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Как утверждает инсайдер, герцоги Сассекские очень хотят, чтобы у них родилась девочка, так как для нее уже есть имя, в честь королевы – Елизавета. Если же у них родится мальчик – то его назовут Оливером.