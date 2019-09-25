ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Меган Маркл кардинально сменила образ в Африке: эксперт назвал причину

STYLERПерсоны    25.09.2019 - 09:59
Меган Маркл кардинально сменила образ в Африке: эксперт назвал причину
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл отдала дань религиозным традициям

Меган Маркл, которая оконфузилась во время визита в Африку, показав нижнее белье, видимо, решила реабилитироваться тотально одевшись для визита в одну из старейших религиозных памяток Южной Африки.

Так, на второй день своего 10-дневного африканского турне Меган и Гарри посетили 225-летнюю мечеть Аувал Масджид в Кейптауне.

Для этого выхода герцогиня Сассекская выбрала платье в пол оливкового цвета, а голову покрыла светло-бежевым платком из легкой ткани.

Меган Маркл кардинально сменила образ в Африке: эксперт назвал причину

Меган Маркл в Африке (фото: instagram.com/sussexroyal)

По словам эксперта, таким образом Меган Маркл решила почтить мусульманскую традицию, согласно которой мечеть нельзя посещать женщинам с непокрытой головой.

Завершила свой look герцогиня балетками в цвет платка, а на лицо нанесла минимальное количество макияжа.

Меган Маркл кардинально сменила образ в Африке: эксперт назвал причину

Меган Маркл и принц Гарри в Африке (фото: instagram.com/sussexroyal)

После того, как герцоги вышли из мечети, Меган сняла платок и вместе с супругом продолжила участие в запланированных мероприятиях.

Меган Маркл кардинально сменила образ в Африке: эксперт назвал причину

Меган Маркл и принц Гарри в Африке (фото: instagram.com/sussexroyal)

Отметим, что 10-дневный тур Меган и Гарри включает остановки в Ботсване, Анголе и Малави. В своих выступлениях они будут привлекать внимание общественности к защите дикой природы, здоровью жителей Африки и разминированию.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл заподозрили во второй беременности.

Почему враждуют Меган Маркл и Кейт Миддлтон: названа настоящая причина У Меган Маркл нашли крестную дочь: что известно о девочке (фото)
Новости Украины Меган Маркл
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь