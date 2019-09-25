Меган Маркл кардинально сменила образ в Африке: эксперт назвал причину

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл отдала дань религиозным традициям

Меган Маркл, которая оконфузилась во время визита в Африку, показав нижнее белье, видимо, решила реабилитироваться тотально одевшись для визита в одну из старейших религиозных памяток Южной Африки.

Так, на второй день своего 10-дневного африканского турне Меган и Гарри посетили 225-летнюю мечеть Аувал Масджид в Кейптауне.

Для этого выхода герцогиня Сассекская выбрала платье в пол оливкового цвета, а голову покрыла светло-бежевым платком из легкой ткани.

Меган Маркл в Африке (фото: instagram.com/sussexroyal)

По словам эксперта, таким образом Меган Маркл решила почтить мусульманскую традицию, согласно которой мечеть нельзя посещать женщинам с непокрытой головой.

Завершила свой look герцогиня балетками в цвет платка, а на лицо нанесла минимальное количество макияжа.

Меган Маркл и принц Гарри в Африке (фото: instagram.com/sussexroyal)

После того, как герцоги вышли из мечети, Меган сняла платок и вместе с супругом продолжила участие в запланированных мероприятиях.

Меган Маркл и принц Гарри в Африке (фото: instagram.com/sussexroyal)

Отметим, что 10-дневный тур Меган и Гарри включает остановки в Ботсване, Анголе и Малави. В своих выступлениях они будут привлекать внимание общественности к защите дикой природы, здоровью жителей Африки и разминированию.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл заподозрили во второй беременности.