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Принц Гарри пошел наперекор королеве из-за Меган Маркл: что известно

STYLERЖизнь    04.10.2019 - 08:15
Принц Гарри пошел наперекор королеве из-за Меган Маркл: что известно
Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Меган Маркл на протяжении долгого времени была жертвой травли со стороны британских таблоидов

Принц Гарри недавно вступился за Меган Маркл и подал в суд на британский таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers, которые, по его утверждению, на протяжении долгого времени занимались травлей герцогини Сассекской.

Теперь же стало известно, что принц Гарри уже давно планировал этот шаг и много консультировался с юристами. А сайт, на котором было обнародовано заявление герцога Сассекского был создан еще в марте, пишет издание Express.

К тому же стало известно, что советники королевской семьи назвали этот шаг опрометчивым и поспешным. Кроме того, принц Гарри якобы сделал это втайне от бабушки Елизаветы II, отца принца Чарльза и брата принца Уильяма.

А юристы, которых наняла семья герцогов Сассекских, не имеют отношения к юридической фирме, консультирующей королевскую семью.

Принц Гарри пошел наперекор королеве из-за Меган Маркл: что известно

Меган Маркл и принц Гарри в Африке (фото: instagram.com/sussexroyal)

Также сообщается, что сайт созданный для публикации заявления, отделен от сайта Букингемского дворца.

Принц Гарри признал, что судебный иск готовился много месяцев. Основной претензией Гарри к Mail on Sunday является публикация личной переписки Меган с ее отцом Томасом Марклом, которую, как сказано в заявлении, таблоид исказил, повырывав куски из контекста.

Отметим, что пресс-секретарь Mail on Sunday заявил, что издание не собиратся извиняться и готово защищать свои права в суде.

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