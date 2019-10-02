Видел ее страдания: принц Гарри подал в суд на журналистов из-за Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Принц Гарри возмущен публикацией личного письма Меган Маркл

Принц Гарри намерен судиться с британским таблоидом Mail on Sunday и его издателем Associated Newspapers, который опубликовал личное письмо Меган Маркл за 2018 год. Герцог Сассекский утверждает, что издание повырывало куски из документа, очернив его супругу.

По словам принца Гарри, действия таблоида принесли Меган личные страдания и он больше не может молча терпеть. Герцог опубликовал официальное заявление.

"Я слишком долго молча был свидетелем ее личных страданий. Стоять в стороне и ничего не делать - это противоречит всему, во что мы верим", - сказано в тексте заявления.

Меган Маркл и принц Гарри в Африке (фото: instagram.com/sussexroyal)

Супруг Меган Маркл утверждает, что помимо публикации личной переписки издание развернуло настоящую безжалостную кампанию, которая еще более усилилась на протяжении беременности Меган и продолжилась после рождения их сына.

"Моя жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против частных лиц, не думая о последствиях", - обращается принц.

Кроме того, Гарри пишет, что история повторяется. Много лет назад он стал свидетелем подобной ситуации, которая привела к трагедии - гибели его матери принцессы Дианы.

Меган Маркл и принц Гарри в Африке (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Я потерял свою мать и теперь я вижу, как моя жена становится жертвой тех же самых влиятельных сил", - пишет принц Гарри.