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Меган Маркл продали как вещь: племянник герцогини сделал громкое заявление

STYLERПерсоны    29.09.2019 - 09:30
Меган Маркл продали как вещь: племянник герцогини сделал громкое заявление
Меган Маркл (Коллаж РБК-Украина)

Герцогиня Сассекская попала в скандал из-за родственника

27-летний Тайлер Дули - сын старшего сводного брата Меган Маркл был арестован в Голливуде за то, что он устроил беспорядок на улице. Об этом информирует издание The Sun.

Томас Дули ходил по улицам Лос-Анджелеса с небольшим полотенцем вокруг бедер и выкрикивал что-то невнятное. Один из очевидцев происходившего на улице вызвал полицию.

Однако вместо того, чтобы выполнить требования полицейских и проследовать с ними, Томас начал демонстративно уходить от них и делать вид, что ничего не произошло, поэтому им пришлось его задержать. К тому же, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Меган Маркл продали как вещь: племянник герцогини сделал громкое заявлениеМеган Маркл (Getty Images)

Кроме того, ранее Дули говорил шокирующие вещи: "Мой отец и тетя Саманта продали моего деда, мою семью, продали Меган. С этим сложно справиться". Данное заявление было неоднозначно воспринято и многие пришли к выводу, что парень воспользовался ситуацией с удачным замужеством актрисы и захотел нажиться на скандалах.

Напомним, что эксперт оценил степень искренности чувств герцогов Кембриджских.

Ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон шокировала убийством оленя.

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