Меган Маркл довела принца Гаррі до сліз: що сталося

Меган Маркл, герцогиня Сассекська, яка нещодавно отримала раптову похвалу від королеви Єлизавети, змогла довести свого чоловіка, принца Гарі до сліз. Як повідомляють американські таблоїди з посиланням на джерела в королівському палаці, це сталося після того, як герцог Сассекський дізнався несподівану новину про свою дружину.

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Джерела стверджують, що Меган Маркл знову в очікуванні дитини. Фанати також запідозрили герцогиню Сассекську у другій вагітності, так як під час поїздки по Африці, вона неодноразово з'являлася в сукнях, які носила про час першої вагітності, а також інколи було помітно, що живіт Меган Маркл злегка округлився.

Меган Маркл (Фото: instagram.com/sussexroyal)

"Ніхто не очікував, що це станеться так скоро. Але Гаррі і Меган раніше говорили, що не хочуть чекати занадто довго, особливо, враховуючи її вік", - розповів інсайдер і повідомив, що, коли герцогиня Сассекська повідомила чоловіку радісну новину – він розплакався від щастя.

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Є ще кілька ознак, які наводять на думки про те, що Меган Маркл знову вагітна – герцогиня категорично відмовляється від алкогольних напоїв, але іноді вживає шоколад і картоплю фрі.

Вона попросила перешити кілька її нарядів – так, щоб вони були вільніше.

Меган Маркл (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Як стверджує інсайдер, герцоги Сассекські дуже хочуть, щоб у них народилася дівчинка, так як для неї вже є ім'я, на честь королеви – Єлизавета. Якщо ж у них народиться хлопчик – то його назвуть Олівером.