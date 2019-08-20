Меган Маркл снова беременна? Появились первые признаки

Меган Маркл и принц Гарри могут вскоре объявить о радостном событии - беременности герцогини Сассекской. По крайней мере, так считают королевские эксперты и букмекеры, которые в несколько раз повысили ставки. Об этом пишет западный таблоид Express.co.uk.

Не успела 38-летняя герцогиня вернуть форму после рождения Арчи, как эксперты заговорили о том, что Меган Маркл и принц Гарри не хотят останавливаться на достигнутом.

Так, писательница Кэти Николл рассказала, что принцу Гарри и Меган Маркл так понравилась роль родителей, что они очень хотят подарить Арчи братика или сестричку.

"Источники, близкие к паре, сказали мне, что они действительно хотели бы иметь большую семью", - утверждает эксперт.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Кэти Николл отметила, что герцоги Сассекские являются удивительными родителями для Арчи.

"Они очень хотят братика или сестричку для Арчи, поэтому, возможно, у нас будет объявление о беременности Меган где-то в следующем году", - добавила королевский эксперт.

А в букмекерских компаниях переполох: особо азартные королевские фаны повысили ставки с 8/1 до 3/1 на то, что Меган и Гарри объявят о пополнении уже до конца 2019 года.

Меган Маркл, принц Гарри и малыш Арчи (фото: GettyImages)

Стоит отметить, что относительно планов герцогов Сассекских на расширение своей молодой семьи, в последнее время ходят противоречивые слухи. Так, недано СМИ сообщали, что Меган и Гарри заявили, мол, не хотят больше детей, чтобы защитить планету от перенаселения и продовольственного кризиса.

Также ходила молва о том, что герцоги Сассекские хотят усыновить малыша из Африки.