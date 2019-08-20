Меган Маркл знову вагітна? З'явилися перші ознаки

Меган Маркл і принц Гаррі можуть незабаром оголосити про радісну подію - вагітність герцогині Сассекської. Принаймні, так вважають королівські експерти і букмекери, які в кілька разів підвищили ставки. Про це пише західний таблоїд Express.co.uk.

Не встигла 38-річна герцогиня повернути форму після народження Арчі, як експерти заговорили про те, що Меган Маркл і принц Гаррі не хочуть зупинятися на досягнутому.

Так, письменниця Кеті Ніколл розповіла, що принцу Гаррі і Меган Маркл так сподобалася роль батьків, що вони дуже хочуть подарувати Арчі братика або сестричку.

"Джерела, близькі до пари, сказали мені, що вони дійсно хотіли б мати велику сім'ю", - стверджує експерт.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Кеті Ніколл зазначила, що герцоги Сассекські є дивовижними батьками для Арчі.

"Вони дуже хочуть братика або сестричку для Арчі, тому, можливо, у нас буде оголошення про вагітність Меган десь наступного року", - додала королівський експерт.

А в букмекерських компаніях переполох: особливо азартні королівські фани підвищили ставки з 8/1 до 3/1 на те, що Меган і Гаррі оголосять про поповнення вже до кінця 2019 року.

Меган Маркл, принц Гаррі і малюк Арчі (фото: GettyImages)

Варто відзначити, що стосовно планів герцогів Сассекських на розширення своєї молодої сім'ї, останнім часом ходять суперечливі чутки. Так, нещодавно ЗМІ повідомляли, що Меган і Гаррі заявили, мовляв, не хочуть більше дітей, щоб захистити планету від перенаселення і продовольчої кризи.

Також ходили чутки про те, що герцоги Сассекські хочуть усиновити малюка з Африки.