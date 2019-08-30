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Меган Маркл испытывает раздражение из-за Кейт Миддлтон: в чем причина

STYLERПерсоны    30.08.2019 - 19:35
Меган Маркл испытывает раздражение из-за Кейт Миддлтон: в чем причина
Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл страдает из-за давления, которое оказывают на нее постоянные сравнения с Кейт Миддлтон

Меган Маркл невероятно устала от давления общественности, которое постоянно сравнивает ее с второй королевской невесткой - Кейт Миддлтон. Дело в том, что герцогиня Кембриджская официально вошла в семью больше восьми лет назад, и за это время установила очень высокие стандарты. Об этом пишет британский таблоид Express.

Королевский инсайдер говорит, что Меган Маркл в королевской семье нелегко. Две женщины одного возраста, невестки двух принцев братьев. Совершенно естественно, что Меган и Кейт будут постоянно сталкивать.

Но у герцогини Кембриджской в этой "битве герцогинь" есть очевидное преимущество, не учитывая то, что она когда-то станет супругой короля Великобритании. Дело в том, что Меган вошла в семью в 2016 году с очень громким скандалом.

Меган Маркл испытывает раздражение из-за Кейт Миддлтон: в чем причина

Меган Маркл и Кейт Миддлтон (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Тогда никто не мог поверить, что Елизавета II допустит союз любимого внука с разведенной сериальной актрисой, старшей Гарри на несколько лет. Но все произошло, как произошло. И теперь Меган вынуждена отмываться от прошлого и постоянно доказывать, что она ничем не хуже Кейт с практически идеальной репутацией.

По словам инсайдера, Меган находит постоянное сравнение с Кейт, особенно в прессе, невероятно раздражающим.

"Герцогиня Сассекская считает, что Кейт установила очень высокий стандарт и ее раздражает, что британская публика поддерживает ее, а не Меган", - сказано в сообщении.

Меган Маркл испытывает раздражение из-за Кейт Миддлтон: в чем причина

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

К тому же, Кейт вышла "замуж за королевскую семью" более восьми лет назад, а значит, у нее гораздо больше опыта, когда дело доходит до официальных приемов и мероприятий.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принцу Гарри придется сделать сложный выбор и определиться с той ролью, которую они должны будут играть в будущем.

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