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Медики рассказали о средстве по уходу за волосами, которое может вызвать рак

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Воскресенье 19 июня 2022 17:19
Медики рассказали о средстве по уходу за волосами, которое может вызвать рак Фото: некоторые привычки по уходу за волосами опасны для здоровья (pexels.com)
Автор: Владимир Костырин

Использование некоторых устройств для ухода за волосами связано с повышенным риском неблагоприятных последствий для здоровья, включая угрозу развития рака. Эксперты в области здравоохранения и исследователи выяснили, что воздействие формальдегида из-за выпрямителей волос при длительном использовании и в более высоких концентрациях может спровоцировать онкологию.

Об этом передает Express.

По словам доктора Шарлотты Вудворд, клинического директора River Aesthetics в Великобритании, некоторые опасности использования утюжка часто упускаются из виду, несмотря на то, что органы здравоохранения отмечают потенциальные риски рака.

Так, химическое вещество, обнаруженное в большом количестве инструментов для выпрямления волос, было классифицировано как канцероген после того, как его воздействие вызвало плоскоклеточный рак носа у крыс.

А у людей воздействие канцерогена увеличивало риск развития рака носоглотки даже при низких уровнях.

Ученые также обращали внимание, что "одним из самых ужасающих побочных эффектов выпрямления волос" является вероятность их выпадения, так как утюжок ломает волосы от корней.

Отмечается, что некоторые представленные на рынке утюжки содержат большое количество химического вещества, известного как формальдегид (также известный как метиленгликоль). Как рассказывают эксперты, риск увеличивается, когда утюжек полностью нагрет, так как формальдегид выделяется в виде газа, вызывая раздражение глаз, носа и горла.

"Если говорить более серьезно, длительное воздействие формальдегида связано с повышенным риском развития рака", - заявляли в Пеннском университете.

"Помимо выпадения волос, многие проблемы с щитовидной железой повышают риск очаговой алопеции, синдрома аутоиммунного выпадения волос. Эта форма выпадения волос вызвана тем, что иммунная система атакует волосяные фолликулы, что приводит к появлению круглых участков неожиданного выпадения волос", - говорит доктор Вудворд.

Наиболее явные предупредительные признаки обычно включают депрессию и постоянную усталость. Иногда внешние края брови могут стать тоньше. Доктор Вудворд добавила, что наряду с гипотиреозом другим гормональным дисбалансом, связанным с изменениями волос, является синдром Кушинга.

Ранее мы писали, что врач-дерматолог назвала продукты, на которые следует делать упор при проблеме выпадения волос.

Напомним также, недавно трихологи рассказали, какие добавки к шампуню могут решить проблемы с выпадением волос.

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