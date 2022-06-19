Медики розповіли про засіб по догляду за волоссям, який може викликати рак

Використання деяких пристроїв для догляду за волоссям пов'язане з підвищеним ризиком несприятливих наслідків для здоров'я, включаючи загрозу розвитку раку. Експерти в галузі охорони здоров'я і дослідники з'ясували, що вплив формальдегіду через випрямлячі волосся при тривалому використанні та у більш високих концентраціях може спровокувати онкологію.

За словами доктора Шарлотти Вудворд, клінічного директора River Aesthetics у Великій Британії, деякі небезпеки використання таких прасок часто забувають, попри те, що органи охорони здоров'я відзначають потенційні ризики раку.

Так, хімічна речовина, виявлена у великій кількості інструментів для випрямлення волосся, була класифікована як канцероген після того, як її вплив викликав плоскоклітинний рак носа у щурів.

А у людей вплив канцерогену збільшувало ризик розвитку раку носоглотки навіть при низьких рівнях.

Вчені також звертали увагу, що "одним з найбільш страхітливих побічних ефектів випрямлення волосся" є ймовірність їх випадання, оскільки праска ламає волосся від коренів.

Зауважується, що деякі представлені на ринку праски містять велику кількість хімічної речовини, відомої як формальдегід (також відомий як метиленгліколь). Як розповідають експерти, ризик збільшується, коли праска повністю нагріта, позаяк формальдегід виділяється у вигляді газу, викликаючи подразнення очей, носа і горла.

"Якщо говорити більш серйозно, тривалий вплив формальдегіду пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку раку", - заявляли в Пеннському університеті.

"Крім випадіння волосся, багато проблем з щитовидною залозою підвищують ризик осередкової алопеції, синдрому аутоімунного випадання волосся. Ця форма випадіння волосся викликана тим, що імунна система атакує волосяні фолікули, що призводить до появи круглих ділянок несподіваного випадання волосся", - говорить доктор Вудворд.

Найбільш явні попереджувальні ознаки зазвичай включають депресію і постійну втому. Іноді зовнішні краї брови можуть стати тоншими. Доктор Вудворд додала, що поряд з гіпотиреозом іншим гормональним дисбалансом, пов'язаним зі змінами волосся, є синдром Кушинга.