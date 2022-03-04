Медики рассказали, что делать в случае радиационной аварии

На Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар после того, как ее обстреляли российские военные. Работники АЭС заявили, что существует угроза ядерной опасности.
Центр общественного здоровья Украины рассказал, что делать в случае радиационной аварии.
Из-за радиационного воздействия у человека могут быть нарушены жизненные функции различных органов (органы кроветворения, нервной системы, желудочно-кишечного тракта и т.п.). Также может развиваться лучевая болезнь под влиянием ионизирующих излучений.
Первое правило - слушайте указания властей, ГСЧС и других учреждений, которые будут координировать на местах.
Зайдите в укрытие, подвал или внутрь здания. Радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания.
Уберите внутрь домашних животных.
Закройте и заблокируйте все окна и двери в помещении, не подходите к ним без необходимости.
Сделайте многодневный запас воды в герметичных емкостях. Продукты заверните в пленки и положите в холодильник или в шкаф.
Подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания.
Следите за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.
Выходите только в случае необходимости. Используйте респиратор, наденьте плащ и резиновые сапоги и перчатки.
Не раздевайтесь на улице, не садитесь на землю, не купайтесь в открытых водоемах, не собирайте грибы или лесные ягоды.
По возвращении домой снимите верхний слой одежды. Так вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Делайте это осторожно, чтобы не раструсить радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер и держите его подальше от людей и домашних животных.
Умойтесь. Если такая возможность есть, примите душ с мылом, голову помойте шампунем. Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал на ваших волосах. Не тритесь и не поцарапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны.
Если принять душ возможности нет, то вымойте с мылом под проточной водой руки, лица и открытые части вашего тела. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью. Обратите особое внимание на ваши руки и лицо протрите веки, ресницы, уши.
Наденьте чистую одежду.
Употребляйте воду только из проверенных источников. Пока спасатели или власти не сообщают о безопасности водопроводной воды, пока вода в бутылках будет оставаться не загрязненной. Упаковка защищает жидкость от радиоактивных веществ.
Кипячение водопроводной воды не избавляет от радиоактивных веществ. Имейте запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления.
Вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивные вещества. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя и упаковок пищи и воды.
Даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания. Любой радиоактивный материал, попадающий в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос и одежды.
Пища из герметичных контейнеров (консервы, банки, бутылки, коробки и т.д.) является безопасной. Также безопасна пища, которая хранилась в холодильнике или морозильной камере.
Перед открытием протрите пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем. Перед использованием протрите кухонные принадлежности влажной тканью или чистым полотенцем. Используемую ткань или полотенце положите в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и оставьте в недоступном месте, вдали от людей и животных.
При получении указаний проведите йодную профилактику, принимая в течение 7 дней по одной таблетке (0,125 г) йодистого калия, а для детей до 2-х лет - часть таблетки (0,04 г). При отсутствии йодистого калия используйте йодистый раствор: три-пять капель 5% раствора йода на стакан воды, детям до 2-х лет - 1-2 капли.
Напомним, на Запорожскую АЭС пропустили пожарных. На станции отключили 3-й энергоблок.
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