На Запорожскую АЭС пропустили пожарных. На станции отключили 3-й энергоблок

На Запорожской атомной электростанции, где вспыхнул пожар из-за обстрелов войсками РФ, уже отключили третий энергоблок от единой энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ГСЧС .

Спасатели сообщают, что возгорание произошло за территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе.

На атомной станции в Энергодаре после отключения 3-го энергоблока от единой энергосистемы теперь работает только 4 блока.

"Противопожарное состояние на АЭС в пределах нормы. За территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание. Пока идет бой, подразделения ГСЧС не допустили к тушению. Спасатели находятся в готовности", - говорится в сообщении ГСЧС.

Чуть позже появилась информация от главы Запорожской областной военной администрации Александра Сратуха, что пожарным все таки уже удалось попасть на АЭС для ликвидации пожара.