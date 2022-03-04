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На Запорожскую АЭС пропустили пожарных. На станции отключили 3-й энергоблок

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Энергодар, Пятница 04 марта 2022 03:44
На Запорожскую АЭС пропустили пожарных. На станции отключили 3-й энергоблок Фото: на Запорожскую АЭС допустили пожарных (wikimedia.org Ralf1969)
Автор: Владимир Костырин

На Запорожской атомной электростанции, где вспыхнул пожар из-за обстрелов войсками РФ, уже отключили третий энергоблок от единой энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ГСЧС.

Спасатели сообщают, что возгорание произошло за территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе.

На атомной станции в Энергодаре после отключения 3-го энергоблока от единой энергосистемы теперь работает только 4 блока.

"Противопожарное состояние на АЭС в пределах нормы. За территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание. Пока идет бой, подразделения ГСЧС не допустили к тушению. Спасатели находятся в готовности", - говорится в сообщении ГСЧС.

Чуть позже появилась информация от главы Запорожской областной военной администрации Александра Сратуха, что пожарным все таки уже удалось попасть на АЭС для ликвидации пожара.

Ранее из-за обстрела российскими войсками Запорожской АЭС министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил мир об угрозе катастрофы.

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Запорожская АЭС Пожар Война России против Украины
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