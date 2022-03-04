Медики розповіли, що робити у разі радіаційної аварії

Через радіаційного впливу у людини можуть бути порушені життєві функції різних органів (органи кровотворення, нервової системи, шлунково-кишкового тракту і т.п.). Також може розвиватися променева хвороба під впливом іонізуючих випромінювань.

Перше правило - слухайте вказівки влади, ДСНС та інших установ, які координуватимуть на місцях.

Як діяти при оповіщенні про радіаційну аварію

Зайдіть в укриття, підвал або всередину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі.

Приберіть всередину домашніх тварин.

Закрийте і заблокуйте всі вікна і двері в приміщенні, не підходьте до них без необхідності.

Зробіть багатоденний запас води в герметичних ємностях. Продукти загорніть в плівки і покладіть в холодильник або в шафу.

Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов'язку для захисту органів дихання.

Слідкуйте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.

Як діяти, якщо вам необхідно вийти з укриття

Виходьте тільки в разі потреби. Використовуйте респіратор, одягніть плащ і гумові чоботи і рукавички.

Не роздягайтеся на вулиці, не сідайте на землю, не купайтеся у відкритих водоймах, не збирайте гриби або лісові ягоди.

Після повернення додому зніміть верхній шар одягу. Так ви позбудетеся від 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, щоб не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг у пластиковий мішок або герметичний контейнер і тримайте його якомога далі від людей і домашніх тварин.

Умийтеся. Якщо така можливість є, прийміть душ з милом, голову помийте шампунем. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на вашому волоссі. Не тріться і не подряпайте шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани.

Якщо прийняти душ можливості немає, то вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя і відкриті частини вашого тіла. Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на ваші руки і обличчя протріть повіки, вії, вуха.

Одягніть чистий одяг.

Як безпечно харчуватися і пити воду

Вживайте воду тільки з перевірених джерел. Поки рятувальники або влада не повідомляють про безпеку водопровідної води, доти тільки вода в пляшках залишатиметься не забрудненою. Упаковування захищає рідину від радіоактивних речовин.

Кип'ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин. Майте запас води в пляшках або інших герметичних контейнерах. Напої в холодильнику теж безпечні для вживання.

Вода в інших місткостях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивні речовини. Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття себе і упаковок їжі і води.

Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження. Будь-який радіоактивний матеріал, що потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечний для миття шкіри, волосся і одягу.

Їжа з герметичних контейнерів (консерви, банки, пляшки, коробки і т.д.) є безпечною. Також безпечна їжа, яка зберігалася в холодильнику або морозильній камері.

Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником. Перед використанням протріть кухонне приладдя вологою тканиною або чистим рушником. Використовувану тканину або рушник покладіть в поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште в недоступному місці, далеко від людей і тварин.

Йодопрофілактика

При отриманні вказівок проведіть йодну профілактику, приймаючи протягом 7 днів по одній таблетці (0,125 г) йодистого калію, а для дітей до 2-х років - частина таблетки (0,04 г). При відсутності йодистого калію використовуйте йодистий розчин: три-п'ять крапель 5% розчину йоду на склянку води, дітям до 2-х років - 1-2 краплі.