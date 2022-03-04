Впервые в нашей истории страна-террорист прибегла и к ядерному террору, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, обстрелявшая Запорожскую АЭС из танков 4 марта ночью, стала единственной страной в мире за всю историю, которая бьет по атомным станциям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой обращение главы государства.
"Ни одна страна, кроме России, не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые! Это впервые в нашей истории, в истории человечества, государство-террорист прибегло и к ядерному террору. Российские пропагандисты угрожали всем, мы помним, засыпать мир ядерным пеплом. Теперь это не угроза. Теперь это реальность", - подчеркивает президент в срочном обращении.
Зеленский отметил, что пока неизвестно, чем закончится пожар на станции, будет ли взрыв или нет - это сейчас невозможно просчитает до конца.
"Но наши парни всегда держали атомную станцию в безопасности. Чтобы не было провокаций. Чтобы никто не мог на станцию прийти, никто не мог эту станцию захватить, заминировать и шантажировать потом ядерной катастрофой весь мир", - сказал он.
Президент призвал к срочной реакции мирового сообщества и подчеркнул, что нужно остановить российских военных немедленно.
Также Зеленский сообщил, что уже украинская сторона уже связалась с партнерами, и он общался с президентами разных стран, премьером Великобритании, и главой МАГАТЭ относительно обстрелов ЗАЭС.
Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что военные РФ бьют из танков по Запорожской АЭС прицельно, и оккупанты готовились к такой атаке.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил мир об угрозе катастрофы из-за пожара на ЗАЭС после российских обстрелов.
По словам и. о. гендиректора станции, ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена, и пожар еще не локализовали. А в ГСЧС заявили, что уже отключили третий энергоблок от единой энергосистемы, а возгорание произошло за территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе.
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