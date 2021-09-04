Медики назвали самый вредный спорт для мужчин: убивает здоровье

Спорт полезен для любого человека и медики постоянно напоминают о том, что умеренные физические нагрузки нужны в любом возрасте. Однако, при выборе видов спорта, нужно учитывать физиологию, особенности и другие факторы.

Медики назвали виды спорта, которые убивают мужское здоровье и снижают потенцию. Об этом пишет Mayfairclub.

Велоспорт

Плохая новость для любителей велосипедов – этот вид спорта хуже всего влияет на потенцию мужчины. Форма сидения, нагрузки и передавливание – все это пагубно влияет на организм.

Сидение велосипеда узкое и неудобное, а продолжительное нахождение на нем нарушает общую циркуляцию крови в области малого таза.

В процессе езды сдавливанию подвергается артерия, которая отвечает на наполнение кровью полового члена.

Длительные поездки на велосипеде могут спровоцировать простатит и цистит. Одежда для велосипедистов обычно рассчитана на защиту от дождя и ветра, а не от холода.

Также возможен парниковый эффект при занятии велоспортом в обычной одежде. Перегрев для мужского здоровья не менее вреден, чем переохлаждение.

В одном исследовании Бостонского университета было доказано, что длительные поездки на велосипеде приводят к онемению в области паха. А регулярные поездки на длительные расстояния может нарушить кровоток и это ведет к нарушениям половой функции.

Верховая езда

Когда-то езда на лошадях была необходимостью, так как это был единственный транспорт. Сейчас - это серьезный вид спорта. Но он также вреден для мужского здоровья.

Сидение в седле сказывается на работе сосудов в области паха.

Верховая езда повышает в разы риск отрыва тромба.

Учащенное сердцебиение во время верховой езды со временем наносит непоправимый вред сердечной системе.

При частой езде на лошадях повышается риск развития урологических заболеваний и дисфункции почечной системы.

Верховая езда – травмоопасный спорт, который может привести к серьезным травмам, повреждению гениталий и позвоночника.

Гребля

Медики считают, что такой спорт тоже вреден, так как спортсмены находятся постоянно в сидячем положении. В процессе двигательной активности задействованы только плечевые мышцы и торс. Область таза малоподвижная и механизм негативного влияния на мужские половые органы аналогичен постоянному сидячему образу жизни, когда нет активизации кровотока в область гениталий.