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Ученые назвали самый полезный вид спорта: и это не бег

STYLERЖизнь    14.06.2020 - 22:02
Ученые назвали самый полезный вид спорта: и это не бег
Ученые называли самый полезный вид спорта (Фото: pixabay.com)

Для организма человека важна не только физическая нагрузка

Занятия спортом положительно сказывается на физической форме человека, а также на его состоянии здоровья. Пользу приносит любой спорт, от пробежек до регулярных занятий в тренажерном зале. Однако ученые выделили отдельно те занятия спортом, которые считают самыми полезными для организма.

Как рассказали сотрудники Университета Джорджии, для человека очень важна не только физическая нагрузка, но и мыслительная деятельность. Поэтому, по мнению специалистов, самыми полезными видами спорта являются те, где есть когнитивный компонент. Об этом сообщает Lenta.ua.

Ученые отметили, что самую большую пользу для организма и физического состояния человека приносят танцы, бег с препятствиями, катание на горных велосипедах. Кроме того, в список ученых вошло жонглирование, так как оно сочетает в себе спортивный компонент и жанр циркового искусства.

Как объясняют специалисты, во время подобных занятий организм человека сталкивается со сложным процессом. Мозг человека вынужден обрабатывать больше информации и при этом он получает еще и физическую нагрузку и тренирует мышцы.

Для поддержания физической формы человеку необходимо заниматься спортом не менее двух-трех раз в недели и при этом желательно добавить в процесс обязательный мыслительный фактор.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые выяснили, какие упражнения снижают риск развития 7 видов рака.

А также рассказывали о том, что медики назвали продукты, которые убивают иммунитет человека.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины спортздоровьеученые
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