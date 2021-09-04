Медики назвали найшкідливіший спорт для чоловіків: вбиває здоров'я
Спорт корисний для будь-якої людини й медики постійно нагадують про те, що помірні фізичні навантаження потрібні в будь-якому віці. Однак, при виборі видів спорту, потрібно враховувати фізіологію, особливості та інші фактори.
Медики назвали види спорту, які вбивають чоловіче здоров'я і знижують потенцію. Про це пише Mayfairclub.
Велоспорт
Погана новина для любителів велосипедів – цей вид спорту найгірше впливає на потенцію чоловіка. Форма сидіння, навантаження і передавлювання – все це згубно впливає на організм.
- Сидіння велосипеда вузьке і незручне, а тривале перебування на ньому порушує загальну циркуляцію крові в області малого таза.
- В процесі їзди здавлювання піддається артерія, яка відповідає на наповнення кров'ю статевого члена.
- Тривалі поїздки на велосипеді можуть спровокувати простатит і цистит. Одяг для велосипедистів зазвичай розрахована на захист від дощу і вітру, а не від холоду.
- Також можливий парниковий ефект при занятті велоспортом у звичайному одязі. Перегрів для чоловічого здоров'я не менш шкідливий, ніж переохолодження.
В одному дослідженні Бостонського університету було доведено, що тривалі поїздки на велосипеді призводять до оніміння в області паху. А регулярні поїздки на тривалі відстані може порушити кровотік і це веде до порушень статевої функції.
Верхова їзда
Колись їзда на конях була необхідністю, оскільки це був єдиний транспорт. Зараз - це серйозний вид спорту. Але він також шкідливий для чоловічого здоров'я.
- Сидіння в сідлі позначається на роботі судин в області паху.
- Верхова їзда підвищує в рази ризик відриву тромбу.
- Прискорене серцебиття під час верхової їзди з часом завдає непоправної шкоди серцевій системі.
- При частій їзді на конях підвищується ризик розвитку урологічних захворювань і дисфункції ниркової системи.
- Верхова їзда - травмонебезпечний спорт, який може привести до серйозних травм, пошкодження геніталій і хребта.
Веслування
Медики вважають, що такий спорт теж шкідливий, через те, що спортсмени знаходяться постійно в сидячому положенні. В процесі рухової активності залучені тільки плечові м'язи та торс. Область таза малорухлива і механізм негативного впливу на чоловічі статеві органи аналогічний постійному сидячому способу життя, коли немає активізації кровотоку в область геніталій.
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