Медики назвали найшкідливіший спорт для чоловіків: вбиває здоров'я

Спорт корисний для будь-якої людини й медики постійно нагадують про те, що помірні фізичні навантаження потрібні в будь-якому віці. Однак, при виборі видів спорту, потрібно враховувати фізіологію, особливості та інші фактори.

Медики назвали види спорту, які вбивають чоловіче здоров'я і знижують потенцію. Про це пише Mayfairclub.

Велоспорт

Погана новина для любителів велосипедів – цей вид спорту найгірше впливає на потенцію чоловіка. Форма сидіння, навантаження і передавлювання – все це згубно впливає на організм.

Сидіння велосипеда вузьке і незручне, а тривале перебування на ньому порушує загальну циркуляцію крові в області малого таза.

В процесі їзди здавлювання піддається артерія, яка відповідає на наповнення кров'ю статевого члена.

Тривалі поїздки на велосипеді можуть спровокувати простатит і цистит. Одяг для велосипедистів зазвичай розрахована на захист від дощу і вітру, а не від холоду.

Також можливий парниковий ефект при занятті велоспортом у звичайному одязі. Перегрів для чоловічого здоров'я не менш шкідливий, ніж переохолодження.

В одному дослідженні Бостонського університету було доведено, що тривалі поїздки на велосипеді призводять до оніміння в області паху. А регулярні поїздки на тривалі відстані може порушити кровотік і це веде до порушень статевої функції.

Верхова їзда

Колись їзда на конях була необхідністю, оскільки це був єдиний транспорт. Зараз - це серйозний вид спорту. Але він також шкідливий для чоловічого здоров'я.

Сидіння в сідлі позначається на роботі судин в області паху.

Верхова їзда підвищує в рази ризик відриву тромбу.

Прискорене серцебиття під час верхової їзди з часом завдає непоправної шкоди серцевій системі.

При частій їзді на конях підвищується ризик розвитку урологічних захворювань і дисфункції ниркової системи.

Верхова їзда - травмонебезпечний спорт, який може привести до серйозних травм, пошкодження геніталій і хребта.

Веслування

Медики вважають, що такий спорт теж шкідливий, через те, що спортсмени знаходяться постійно в сидячому положенні. В процесі рухової активності залучені тільки плечові м'язи та торс. Область таза малорухлива і механізм негативного впливу на чоловічі статеві органи аналогічний постійному сидячому способу життя, коли немає активізації кровотоку в область геніталій.