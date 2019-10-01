Всі мрії втіляться в життя: астролог назвав головних щасливчиків жовтня

Гороскоп удачі на жовтень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Яким знакам Зодіаку жовтень 2019 обіцяє неабияке везіння та удачу - читайте в астрологічному прогнозі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 підкаже, хто з представників зодіакальних сузір'їв зможе відчути прихильність планет. Відомий астролог Павло Глоба передрікає цим трьом знакам Зодіаку неабиякий успіх у різних сферах – любов, гроші, кар'єра. Але всі мрії збудуться лише за однієї умови.

Телець

Для представників цього знаку Зодіаку в гороскопі 2019 жовтень вказаний як ідеальний період для втілення бажань і реалізації задуманого. Сподівання народжених під сузір'ям Тельця при їх вроджених завзятості та працьовитості повинні обов'язково збутися - головне не послаблювати хватку. У астрологічному прогнозі йдеться про потужне підживлення енергетики Тельців у другому місяці осені, що разом із "протекторатом" небесних тіл дозволить без надмірних зусиль досягати максимальних результатів.

Гороскоп удачі на жовтень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Також експерт наголошує на важливості дослухатися порад близьких, довіряти їм свої амбітні плани - розумні рекомендації щирих людей дозволять направити свою енергію в потрібне русло. У той же час успіх може накликати на Тельців "косі погляди" заздрісників та недоброзичливців, і тоді рідні допоможуть швидше виявити підступ у їх нав'язливих радах підключитися до всякого роду сумнівних бізнес-проектів.

Крім того, фарт Тельців очікує і на амурном фронті - в жовтні високі шанси зміцнити стосунки з коханою людиною або навіть перенести їх на рівень вище. Астролог вказує на відчинене "вікно можливостей" для змін також і в сфері кар'єри - можуть з'явитися привабливі пропозиції та додаткові можливості наповнити бюджет.

Стрілець

Стрільцям гороскоп на жовтень 2019 віщує місяць фортуни і натхнення на масштабні проекти, виникне почуття окриленості. Астролог зазначає, що прихильність зірок здатна не тільки дати представникам цього знаку Зодіаку можливість досягти позитивних результатів, але і в деяких випадках підштовхнути до необдуманих рішень - це в першу чергу стосується фінансової сторони. У даному випадку слід перевірити власні можливості та "запас міцності", адже за прогнозами ближче до кінця року для Стрільців може наступити не дуже вдалий період. Тому експерт рекомендує скористатися осіннєю вдачею та назбирати коштів на майбутнє, не розпорошуватися, щоб грудневі загрози пройшли для вас непоміченими.

Також жовтень для Стрільців є сприятливим для внутрішнього і зовнішнього оновлення. Йдеться про позбавлення від можливих шкідливих звичок - з ними буде набагато легше розпрощатися, ніж здавалося раніше - і про перестановку або генеральне прибирання в хаті - наведення чистоти в оселі паралельно очистить і ваш дух.

Як і в попередньому випадку, щасливчики не завжди притягують щиру радість у всіх оточуючих, тому Стрільцям краще сприймати поради інших людей з деяким скептицизмом і більше довіряти своєму внутрішньому голосу та інтуїції - у вашого знаку Зодіаку вона відпочатку дуже "влучна".

Гороскоп удачі на жовтень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Водолій

Водоліям гороскоп на жовтень 2019 віра в себе та свої сили дозволить отримати максимальну вигоду від Фортуни, а оптимізм надасть можливість піднімати планку в планах і прагненнях - адже другий місяць осені в прогнозі астролога вказується як ідеальний час для завершення великих проектів, зростання репутації, поповнення бюджету та корисних бізнес-знайомств У сфері любові та стосунків місяць також може стати дуже вдалим, якщо народжені під сузір'ям Водолія не зануряться з головою в роботу.

Дуже важливо не забувати про здоров'я, правильне харчування, влаштовувати брейки та прогулянки на свіжому повітрі з коханими, знаходити час для допомоги друзями (чуйність повернеться до вас у збільшеному розмірі).

Астролог радить Водоліям знайти правильний баланс у робочих справах і відпочинку, амурній сфері, тоді протекторат зірок і ваша цілеспрямованість стануть запорукою дуже вдалого місяця по всіх фронтах.

Раніше ми писали про те, що відомий астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, життя яких круто зміниться вже цієї осені. Експерт дав представникам кожного знака слушні поради.