Астролог назвал знаки Зодиака, жизнь которых круто изменится осенью

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Для этих знаков Зодиака осенью падут все барьеры, мешающие их счастью - астролог Павел Глоба дал совет этим счастливчикам

Гороскоп на осень 2019 от известного астролога подскажет, кому из представителей двенадцати созвездий выпадет шанс круто повернуть свою жизнь.

Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака - для кого-то это будет судьбоносная встреча, кому-то выпадет шанс продвинуться вверх по карьерной лестнице либо отправиться в увлекательное путешествие.

Рыбы

Звезды сулят везение и удачу нынешней осенью представителям этого Знака. Причем удача будет сопутствовать им во всех сферах жизни. Женатым и замужним Рыбам Павел Глоба прогнозирует улучшение взаимоотношений, гармонию и семейный уют. А Рыбам, которые еще не обрели счастье в любви, звезды сулят судьбоносную встречу. Кроме того, осенью 2019 Рыбы смогут ощутить невероятный прилив бодрости и энергии, которые дадут им силы для новых свершений.

Близнецы

Близнецы нынешней осенью взглянут на мир по-новому. Перед ними откроются ранее недоступные возможности. Звезды готовят Близнецам ряд интересных встреч и важных знакомств. Возможно, вы встретите хорошего делового партнера или обретете верного друга или спутника жизни. Астролог рекомендует Близнецам не замыкаться в себе, смело следуя зову своего сердца и знакам свыше.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Весы

Павел Глоба советует представителям знака отпустить обиды и гнев, от гнета которых вы страдали в последние месяцы. Если вы сможете это сделать, осенью для вас наступит долгожданный покой, умиротворение и приятные душевные вечера. А работа и хобби вновь станут приносить удовольствие. Для Весов осень 2019 - прекрасное время для проявления новх талантов. Возможно, вы давно мечтали попробовать себя в качестве художника.

Стрельцы

Стрельцы часто переживают по мелочам и хотят понравится всем окружающим. Этой осенью вы наконец-то избавитесь от розовых очков и поймете - для того чтобы быть счастливым, не обязательно быть для всех белым и пушистым. Стрельцы научатся грамотно распределять свое время, а потому у них появится возможность заняться своими здоровьем и внешностью. Астролог сулит вам повышение жизненной энергии и потенциала, что положительно отразится на вашем состоянии и настроении.

Ранее астролог назвал главных счастливчиков наступающего 2020 года и рассказал, в каком направлении лучше двигаться, чтобы сорвать куш в високосном году.