Деньги с неба: астролог рассказал, кого ждет феерический успех на этой неделе

Гороскоп с 30 сентября по 6 октября (коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака получат большие деньги на этой неделе

Гороскоп 2019 сулит для некоторых знаков Зодиака феерический финансовый успех на этой неделе - с 30 сентября по 6 октября. Представителям каких именно зодиакальных созвездий повезет с деньгами - читайте в гороскопе от астрологов.

Овен

В первые дни недели Овны могут рассчитывать на приличные деньги или удачные финансовые операции, которые принесут свои дивиденды через некоторое время. Четверг и пятница хороши для поездок, деловых переговоров и новых перспективных знакомств. На этой неделе вас ждет много встреч и практически все они окажутся удачны!

Близнецы

В период с понедельника по среду Близнецы блестяще решат профессиональные задачи и непременно получат приличные деньги. Деловые контакты в четверг и пятницу пройдут на ура, а вечера этих дней, к слову, перспективны в плане романтики и любви. Но будьте осторожны на выходных – есть шанс растратить кучу средств, а потом жалеть об этом.

Гороскоп 2019 (коллаж РБК-Украина)

Рак

Раки отлично проведут всю неделю - ее первые дни принесут много перспективных встреч, как личных, так и деловых. Четверг и пятница очень и очень хороши в плане денег и различных финансовых операций. Выходные отлично подойдут для тусовок и шопинга, но постарайтесь тратить деньги с умом. Также на этой неделе удачно решатся дела бытовые или организационные.

Водолей

В период с понедельника по среду Водолеи решат массу профессиональных задач и получат приличные деньги. Четверг и пятница - отличные дни для встреч, можно получить поддержку, правда, в большей степени моральную, но она также важна! Конец недели, правда, принесет встречи со старыми друзьями, а вместе с ними некоторые расходы. Но они, к слову, не сильно ударят по вашему общему финансовому положению.

Гороскоп 2019 (коллаж РБК-Украина)

Прогноз астролога на неделю для всех знаков Зодиака

Эта неделя, говорит астролог Татьяна Борщ, пройдет при свете растущей луны, она может оказаться деятельной и продуктивной.

Для встреч как личного, так и профессионального плана хороши четверг и пятница, денежные вопросы можно решить во второй половине понедельника, а также во вторник и среду.

А для жестких косметических процедур и пластических операций откровенно неудачен период с понедельника по среду. Остальные дни вполне удачны. Выходные стоит провести спокойно.