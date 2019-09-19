Шансы вырастут вдвое: каким знакам Зодиака повезет в октябре в любви

Гороскоп любви на октябрь 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи предупредили, что в октябре некоторым знакам Зодиака придется сделать выбор

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым звезды приготовили романтический сюрприз в октябре 2019 года.

Представители этих знаков, которые до сих пор не познали счастья в любви, имеют все шансы встретить свою вторую половинку именно в октябре.

Овен

У Овнов в октябре возможны серьезные изменения в личной жизни и встреча, которая произойдет, может стать судьбоносной. Также звезды приготовили сюрприз для тех, кто уже успел влюбиться – отношения выйдут на новый уровень и женщинам-Овнам стоит ожидать предложения выйти замуж. Однако астрологи рекомендуют не торопиться с принятием ответственного решения и немного подождать.

Дева

Октябрь для Дев станет серьезным испытанием на доверие и романтику. В начале месяца возможны важные встречи, которые могут быть многообещающими. Однако астрологи предупреждают представителей этого знака, что не стоит торопиться и проявить осторожность, так как новые знакомые могут принести разочарование. А идеальный спутник жизни может встретиться в конце месяца.

Гороскоп на октябрь 2019 - кому повезет в любви (Коллаж РБК-Украина)

Водолей

Водолеев в начале октября посетит мысль, что кратковременные романы не приносят ничего, кроме неприятностей и начнут рассматривать в потенциальных партнерах не темперамент и внешность, а интеллект и надежность. Начиная со второй половины октября у представителей этого знака Зодиака появится возможность встретить свою любовь или пообщаться с человеком, который очень дорог.

Скорпион

У представителей этого знака предстоит очень напряженный месяц, так как им придется сделать очень важный выбор. На горизонте у Скорпионов будет сразу два человека, которые будут бороться за внимание и расположение. И чтобы облегчить сложный выбор, астрологи рекомендуют Скорпионам слушать только свое сердце, так как оно подскажет верный ответ.