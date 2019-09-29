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Астролог назвал знаки Зодиака, которым очень не повезет в октябре

STYLERЖизнь    29.09.2019 - 07:24
Астролог назвал знаки Зодиака, которым очень не повезет в октябре
Гороскоп 2019: эти знаки Зодиака ждет беда в октябре (фото: коллаж РБК-Украина)

Какие знаки Зодиака ждет невезение в октябре - в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2019 поможет узнать, какие знаки Зодиака будут самыми невезучими во втором месяце осени. Известный астролог Павел Глоба назвал причины невезения некоторых знаков Зодиака, и как с этим бороться.

Телец

У тельцов есть большая вероятность в октябре столкнуться с проблемами в семейных отношениях. Поэтому не стоит обострять отношения в этом месяце, а также слишком агрессивно реагировать на слова своей второй половинки.

Астролог советует не перегибать палку, особенно в третьей декаде октября. Для хороших взаимоотношений необходимо оставлять своему партнеру достаточно свободы, чтобы он не чувствовал, что на него давят.

Также в октябре тельцам надо понять, чего они хотят от жизни, и обсудить это со своими вторыми половинками.

Астролог назвал знаки Зодиака, которым очень не повезет в октябре

Гороскоп 2019: эти знаки Зодиака ждет беда в октябре (фото: коллаж РБК-Украина)

Лев

Октябрь также будет трудным для представителей этого знака Зодиака. Больше всего трудности будут связаны с отношениями с близкими людьми. Львам лучше остудить свой пыл и создавать конфликтные ситуации на почве ревности. Кроме того, астролог не советует принимать слишком быстрые опрометчивые решения.

Кроме неприятностей в личных отношениях львов ждут еще и трудности в финансовом плане. Астролог советует просто переждать сложный период в жизни.

Дева

С 10 по 20 октября одиноким Девам необходимо будет сделать важный выбор. Не нужно казаться лучше, чем ты есть на самом деле. Вас ли примут такими, какие вы есть, либо не будут решать с вами никаких дел.

Для тех, у кого есть семьи октябрь будет непростым. Дело в том, что в этом месяце возможен разрыв отношений с вашей второй половинкой. Если это все-таки произойдет, то вас ждет затяжная депрессия.

Астролог советует вспомнить свой предыдущий опыт, чтобы не повторять ошибок, которые могут за собой повлечь необратимые вещи.

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