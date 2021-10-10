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Мечта коллекционера! Украинец нашел редчайшую монету, которая стоит 10 тысяч (фото)

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Воскресенье 10 октября 2021 13:56
Мечта коллекционера! Украинец нашел редчайшую монету, которая стоит 10 тысяч (фото) Фото: под Одессой нашли очень редкую и дорогую монету (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Некоторые копеечные монеты в Украине могут стоить многие тысячи гривен. Один из подобных крайне редких и ценных экземпляров обнаружил счастливчик под Одессой, и похвастался "драгоценностью" в сети. Речь идет о монете номиналом 50 копеек 1992 года выпуска - недавно лот с подобной денежкой выставляли с ценой почти 10 тысяч гривен на аукционе.

Фото находки 10 октября опубликовал Денис Пьянников в Facebook-группе "Аверс (оборотные монеты Украины)".

"Одесская область, чуть до инфаркта не довела", - признался обладатель "клада".

50-копеечная 1992 года штамп 2.1БАм считается редчайшей - такую находили только несколько раз. Среди ее основных особенностей - на лицевой стороне первая гроздь имеет 5 ягод, а третья - 4 ягоды. Из других отличий на аверсе и реверсе - это толщина герба, в зернах колосьев и форме листьев.

Мечта коллекционера! Украинец нашел редчайшую монету, которая стоит 10 тысяч (фото)

Редкую монету 50 копеек 1992 года нашли в Одесской области (фото: facebook.com/groups / Аверс)

Нумизматы называют подобные монеты "англичанками", так как их чеканили английскими штемпелями, при этом применялись разные штампы, из-за ошибки в эскизах щит получился выпуклый.

Специалисты в комментариях осыпали счастливого обладателя такой 50-копеечной монеты поздравлениями:

  • Я понимаю штамп 2.2 . А здесь 2.1БАм!!! Из разряда очевидного-невероятного. Мои поздравления!
  • Берегите здоровье....))) А за монетку поздравляю... супер...
  • Круть крутяцкая, мои поздравления!
  • Супер монетка!
  • Добрый день. Поздравляю!!! Очень-очень редкая 2.1БА,красавица, иными словами - мечта коллекционера!
  • С 4 ягодками в 3 грозди реверса встречается ооооочень редко
  • 2.1БАм - мои глаза правильно видят? Просто "жир"!!! Поздравляю
  • Штамп 2.1 по этой монете - просто не верится!

Кроме того, автора поста даже призвали выложить другие фотодоказательства относительно такой находки:

Мечта коллекционера! Украинец нашел редчайшую монету, которая стоит 10 тысяч (фото)Мечта коллекционера! Украинец нашел редчайшую монету, которая стоит 10 тысяч (фото)

Редчайшая монета 50 копеек 1992 года (фото: facebook.com/groups / Аверс)

Цена такой монеты договорная, но в среднем коллекционеры на аукционах дают за нее около 10 тысяч гривен. Так, зимой 2020 года на Violity 50 копеек 2.1б с толстым гербом продали за 10 031 гривну, а в конце сентября 2021-го за "англичанку" просили 9 612 гривен.

Мечта коллекционера! Украинец нашел редчайшую монету, которая стоит 10 тысяч (фото)

Фото: скрин violity.com

Напомним, пару недель назад мужчине банкомат выдал редчайшие ценные гривны, и такие уникальные купюры стоят около 40 тысяч.

Также мы писали о том, что недавно украинец в супермаркете получил на сдачу редкую монету, которая стоит почти 1000 гривен.

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