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Мрія колекціонера! Українець знайшов рідкісну монету, яка коштує 10 тисяч (фото)

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Неділя 10 жовтня 2021 13:56
Мрія колекціонера! Українець знайшов рідкісну монету, яка коштує 10 тисяч (фото) Фото: під Одесою знайшли дуже рідкісну і дорогу монету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Деякі копійчані монети в Україні можуть коштувати багато тисяч гривень. Один з подібних вкрай рідкісних і цінних екземплярів виявив щасливчик під Одесою, і похвалився "коштовністю" в мережі. Йдеться про монету номіналом 50 копійок 1992 року випуску - нещодавно лот з подібним грошиком виставляли з ціною майже 10 тисяч гривень на аукціоні.

Фото знахідки 10 жовтня опублікував Денис П'янніков у Facebook-групі "Аверс (оборотні монети України)".

"Одеська область, мало до інфаркту не довела", - зізнався володар "скарбу".

50-копійчана 1992 року штамп 2.1БАм вважається дуже рідкісною - таку знаходили тільки кілька разів. Серед її основних особливостей - на лицьовій стороні перша гроно має 5 ягід, а третя - 4 ягоди. З інших відмінностей на аверсі та реверсі - це товщина герба, в зернах колосків і формі листя.

Мрія колекціонера! Українець знайшов рідкісну монету, яка коштує 10 тисяч (фото)

Рідкісну монету 50 копійок 1992 року знайшли в Одеській області (фото: facebook.com/groups / Аверс)

Нумізмати називають подібні монети "англійками", оскільки їх карбували англійськими штемпелями, при цьому застосовувалися різні штампи, через помилку в ескізах щит вийшов опуклий.

Фахівці в коментарях обсипали щасливого володаря такої 50-копійчаної монети привітаннями:

  • Я розумію штамп 2.2. А тут 2.1 БАм!!! З розряду очевидного-неймовірного. Мої вітання!
  • Бережіть здоров'я....))) А за монетку вітаю... супер...
  • Круть крутяцька, мої вітання!
  • Супер монетка!
  • Добридень. Поздоровляю!!! Дуже-дуже рідкісна 2.1 БА, красуня, іншими словами - мрія колекціонера!
  • З 4 ягідками в 3 грона реверсу зустрічається дуууже рідко
  • 2.1 БАм - мої очі правильно бачать? Просто "жир"!!! Вітання
  • Штамп 2.1 по цій монеті - просто не віриться!

Крім того, автора поста навіть закликали викласти інші фотодокази щодо такої знахідки:

Мрія колекціонера! Українець знайшов рідкісну монету, яка коштує 10 тисяч (фото)Мрія колекціонера! Українець знайшов рідкісну монету, яка коштує 10 тисяч (фото)

Рідкісна монета 50 копійок 1992 року (фото: facebook.com/groups / Аверс)

Ціна такої монети договірна, але в середньому колекціонери на аукціонах дають за неї близько 10 тисяч гривень. Так, взимку 2020 року на Violity 50 копійок 2.1б з товстим гербом продали за 10 031 гривню, а наприкінці вересня 2021-го за "англійку" просили 9 612 гривень.

Мрія колекціонера! Українець знайшов рідкісну монету, яка коштує 10 тисяч (фото)

Фото: скрін violity.com

Нагадаємо, пару тижнів тому чоловікові банкомат видав рідкісні цінні гривні, і такі унікальні купюри коштують близько 40 тисяч.

Також ми писали про те, що нещодавно українець у супермаркеті отримав на здачу рідкісну монету, яка коштує майже 1000 гривень.

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