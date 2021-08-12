Украинцу в супермаркете дали на сдачу редкую монету, которая стоит почти 1000 грн (фото)

В украинском супермаркете на сдачу выдали редкую монету номиналом 1 гривна, которую среди нумизматов считают довольно ценной. За такую денежку на сайтах объявлений можно увидеть предложения на суммы до тысячи гривен.

Мужчина опубликовал фото 1-гривневой монеты выпуска 1995 года. На снимке видно, что ее состояние довольно хорошее, а значит при желании продать денежку можно подороже.

Также заметно, что монета имеет широкий кант.

Редкую монету 1 гривна 1995 года выдали на сдачу в супермаркете (фото: facebook.com/groups / Аверс)

По словам счастливого обладателя редкой монеты, получил он ее на сдачу от кассира в одном из магазинов сети АТБ.

Монета 1 гривна 1995 года обрела нового владельца прямо в магазине (фото: facebook.com/groups / Аверс)

За сколько можно продать монету

На сайте бесплатных объявлений OLX в самых свежих предложениях цены варьируются от 650 до 1000 гривен. В пропозициях отмечается, что у таких монет - хорошее или отличное состояние.

1-гривневые монеты 1995 года (фото: скрин olx.ua)

На ресурсе Craft на лоты монеты 1995 года номиналом 1 гривна ценовые предложения стартуют с 760 гривен, но финишируют даже на сумме в 2 тысячи гривен!

Монеты номиналом 1 гривна 1995 года (фото: скрин crafta.ua)

Почему так отличаются цены

Вообще любая монета 1 гривна 1995 года интересна для нумизматов и считается ценной, отмечают специалисты на сайте Monety.in.ua. Их можно продать минимум за 500 гривен, но есть и более дорогие разновидности.

1 гривна 1995 года с широким кантом. Цена 500 - 800 грн

Чаще всего встречается гривна с широким кантом на аверсе и реверсе. Ее довольно легко можно купить на интернет аукционах.

Монета 1 гривна 1995 года с широким кантом (фото: скрин monety.in.ua)

1 гривна 1995 года с узким кантом. Цена 1400 - 2800 грн

А вот с узким кантом гривна 1995 года встречается реже, поэтому и стоит дороже. Бывают разновидности с перевернутой надписью на гурте, но это не добавляет стоимости монете.

Редкая монета 1 гривна 1995 года с узким кантом ценится еще больше (фото: скрин monety.in.ua)

1 гривна 1995 года с гладким гуртом. Цена 2800 - 9000 грн

Гривны с гладким гуртом, т.е. без гуртовой надписи считаются пробными. Их точный тираж неизвестен. В 2017 г. такая гривна была продана на аукционе Виолити за 4464 грн, но и это не предельная цена.

1 гривна 1995 года с датой 1996 на гурте. Цена договорная

Особенность такой разновидности в том, что у нее на гурте вместо даты 1995 указана дата 1996. Это редкая перепутка. В 2019 году на аукционе Виолити гривну 1995 г. с гуртом 1996 года продали за 37 010 грн!

1 гривна 1995 года три точки на гурте. Цена 13 000 - 17 000 грн

Это редкая разновидность 2АА2, у нее узкий кант, а на гурте по сторонам даты по три точки. В конце 2020 года гривну 1995 г. с тремя точками на гурте продали за 17 501 грн.