Украинцу выдал банкомат редчайшие ценные гривны: как выглядят уникальные купюры
В Украине гривневые купюры с красивыми номерами можно встретить довольно редко, и такие банкноты являются предметом "охоты" нумизматов, которые готовы выложить за уникальные деньги очень крупные суммы.
Но встретить "зеркальные" банкноты - с такими же номерами и серией - удается еще реже. За такие банкноты можно получить десятки тысяч гривен.
В частности, на сайте бесплатных объявлений OLX на днях появилось предложение о продаже таких двух банкнот номиналом 1000 гривен - лот оценивается в 39 тысяч.
Счастливый обладатель таких купюр отметил, что "золотые" деньги достались ему совершенно случайно - их выдал банкомат, когда мужчина снимал сумму со счета.
Две тысячные гривневые купюры выпуска 2019 года являются настоящими, хоть и обрели свою уникальность из-за очень редкого заводского брака.
Уникальные купюры имеют одинаковые номера и знаки (фото: olx.ua)
Как видно на опубликованном фото, обе банкноты имеют одинаковый знак и номер "АА 3228108".
"Зеркальные" купюры оценили в 40 тысяч гривен (фото: olx.ua)
"Были выданы банкоматом ПриватБанка, и проверены в их кассе и еще в 2-х банках (это не подделка, а редкий заводской брак). Отлично подойдут как коллекционеру нумизмату, так и на подарок даже министру! Такой лот очень сложно встретить в продаже", - описывает Николай, владелец уникальных банкнот, житель Запорожья.
Уникальные купюры номиналом 1000 гривен (фото: olx.ua)
"Дорогие" номера на гривневых купюрах
Украинцы часто совершенно не обращают внимание на купюры, полученные в магазинах, в банкоматах, бухгалтериях... И это зря. Дело в том, что на таких гривнах могут быть редкие, необычные или красивые номера, что автоматически добавляет к номинальной ценности банкноты еще и бонусную - для антикваров, коллекционеров и нумизматов.
- Так, более всего ценятся банкноты с полностью одинаковыми семью цифрами в номере, которые очень редко встречаются в обиходе (например: АЕ 1111111 или ПЗ 8888888).
- Если же одинаковы не все 7 цифр, то такие гривны можно тоже удачно продать на аукционах и сайтах объявлений - в несколько раз выше номинальной стоимости.
- Красивые номера необязательно должны иметь побольше одинаковых цифр подряд - могут быть и ценные купюры с порядковым номером, так называемые радары (когда номер на банкноте читается одинаково слева направо и справа налево), при этом буквы на номере могут быть любыми.
Кстати, недавно украинец в супермаркете получил на сдачу редкую монету, которая стоит почти 1000 гривен.
Также мы писали о том, что мы писали, что в Украине за 30 тысяч продают уникальную 1-гривневую купюру.