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Украинцу выдал банкомат редчайшие ценные гривны: как выглядят уникальные купюры

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Четверг 16 сентября 2021 07:18
Украинцу выдал банкомат редчайшие ценные гривны: как выглядят уникальные купюры Фото: банкомат выдал уникальные гривневые купюры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине гривневые купюры с красивыми номерами можно встретить довольно редко, и такие банкноты являются предметом "охоты" нумизматов, которые готовы выложить за уникальные деньги очень крупные суммы.

Но встретить "зеркальные" банкноты - с такими же номерами и серией - удается еще реже. За такие банкноты можно получить десятки тысяч гривен.

В частности, на сайте бесплатных объявлений OLX на днях появилось предложение о продаже таких двух банкнот номиналом 1000 гривен - лот оценивается в 39 тысяч.

Счастливый обладатель таких купюр отметил, что "золотые" деньги достались ему совершенно случайно - их выдал банкомат, когда мужчина снимал сумму со счета.

Две тысячные гривневые купюры выпуска 2019 года являются настоящими, хоть и обрели свою уникальность из-за очень редкого заводского брака.

Украинцу выдал банкомат редчайшие ценные гривны: как выглядят уникальные купюры

Уникальные купюры имеют одинаковые номера и знаки (фото: olx.ua)

Как видно на опубликованном фото, обе банкноты имеют одинаковый знак и номер "АА 3228108".

Украинцу выдал банкомат редчайшие ценные гривны: как выглядят уникальные купюры

"Зеркальные" купюры оценили в 40 тысяч гривен (фото: olx.ua)

"Были выданы банкоматом ПриватБанка, и проверены в их кассе и еще в 2-х банках (это не подделка, а редкий заводской брак). Отлично подойдут как коллекционеру нумизмату, так и на подарок даже министру! Такой лот очень сложно встретить в продаже", - описывает Николай, владелец уникальных банкнот, житель Запорожья.

Украинцу выдал банкомат редчайшие ценные гривны: как выглядят уникальные купюры

Уникальные купюры номиналом 1000 гривен (фото: olx.ua)

"Дорогие" номера на гривневых купюрах

Украинцы часто совершенно не обращают внимание на купюры, полученные в магазинах, в банкоматах, бухгалтериях... И это зря. Дело в том, что на таких гривнах могут быть редкие, необычные или красивые номера, что автоматически добавляет к номинальной ценности банкноты еще и бонусную - для антикваров, коллекционеров и нумизматов.

  • Так, более всего ценятся банкноты с полностью одинаковыми семью цифрами в номере, которые очень редко встречаются в обиходе (например: АЕ 1111111 или ПЗ 8888888).
  • Если же одинаковы не все 7 цифр, то такие гривны можно тоже удачно продать на аукционах и сайтах объявлений - в несколько раз выше номинальной стоимости.
  • Красивые номера необязательно должны иметь побольше одинаковых цифр подряд - могут быть и ценные купюры с порядковым номером, так называемые радары (когда номер на банкноте читается одинаково слева направо и справа налево), при этом буквы на номере могут быть любыми.

Кстати, недавно украинец в супермаркете получил на сдачу редкую монету, которая стоит почти 1000 гривен.

Также мы писали о том, что мы писали, что в Украине за 30 тысяч продают уникальную 1-гривневую купюру.

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