McDonald's обновил рецепт приготовления бургеров: что поменялось

В компании McDonald's объявили об изменении процесса приготовления бургеров и с декабря рецепт любимого блюда во всем мире станет другим.
Как сообщили в пресс-службе компании быстрого питания, изменится технология выпечки булочек для бургеров, котлеты будут готовить по новому рецепту и добавят соус. Об этом сообщает издание Forbes.
Булочки теперь станут мягче и темнее и печь их начнут по трем разным рецептам. В составе не будет никаких усилителей вкуса и только натуральные ингредиенты для улучшения текстуры, обжарки и вкуса.
Кроме того, с декабря поменяются и другие процессы в приготовлении бургеров:
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