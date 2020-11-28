Врач назвала "полезные" продукты, которые приводят к тяжелым болезням

Врач назвала вред продуктов быстрого питания для организма (иллюстративное фото: freepik.com)

Врач рассказала, какие на вид полезные продукты могут вызывать проблемы с сердцем и даже диабет

Популярные в Украине продукты быстрого приготовления не так полезны, как нам кажется. Обычная фасованная овсяная каша быстрого приготовления может привести к развитию сердечно-сосудистых болезней, диабета и ожирения. В список вредных продуктов также попали вермишель, остальные каши и супы быстрого приготовления. К каким болезням приводят эти продукты - рассказала специалист Центра общественного здоровья Минздрава Украины Наталья Усенко.

"Ученые говорят, что чем большее количество процедур проведено над едой, тем хуже она для здоровья. Быстрая еда - это ультраобработанная пища. Любая ультраобработанная пища несет в себе риски для сердечно-сосудистой системы, может привести к ожирению и к диабету", - предупредила эксперт в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению медика, в группе риска находится офисные сотрудники и студенты, которые не располагают большим количеством времени на приготовление или ожидание полноценных блюд. Также врач рассказала, как сделать пищу быстрого приготовления безопасной для организма.

"Потому хотела бы сказать - вы можете есть эту пищу, но только в том случае, если вы свою тарелку наполните достаточным количеством овощей и других ингредиентов. Пища должна быть сбалансированной и старайтесь не злоупотреблять", - отметила Усенко.

Кроме того, по ее словам, и каша, и суп быстрого приготовления содержат добавленный сахар и добавленную соль.

"А это отдельная угроза для вашего организма. Соль и сахар - это плохо", - сказала Усенко.

Стоит отметить, что большинство медиков говорит о чрезмерно быстрых скачках гликемического индекса при поедании той же овсянки быстрого приготовления на голодный желудок. Поэтому скушать предварительно легкий салат или целые овощи будет отличной идеей.

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