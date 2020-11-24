В Украине появился онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора: что ели украинцы

Мемориал жертвам Голодомора (фото: РБК-Украина)

В Украине создали сайт с блюдами времен Голодомора

Студенты Украинской академии лидерства создали онлайн-ресторан, на котором можно посмотреть на блюда времен Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Таким образом студенты чтят память жертв страшной трагедии.

Здесь есть и затеруха из коры деревьев, и паляницы из лебеды, и даже хлебцы из соломы. Часть рецептов студенты воссоздали по воспоминаниям своих родственников. Об этом сообщается на сайте проекта.

Они объяснили, что таким образом хотят рассказать о геноциде украинцев языком и образами, которые понятны для людей, живущих в современное время.

Меню онлайн-ресторана памяти

Травяники - выпеченный хлебец из натертой травы, замешанный на горячей воде с добавлением семян льна.

Затеруха - запеченное тесто из муки, коры березы и воды.

Палянычки - выпеченные измельченные картофельные отходы с остатками зерен, замешанные на горячей воде.

Хлебцы - запеченная крошеная солома вместе с просяной и гречневой половой, жмыхом с конопляного семени, толченные в ступе.

Суп "бурьян" - сваренный початок кукурузы и трава.

Товченики - перетертые с солью мелкая рыбка, запеченная в чугунках.

Свекла - запеченная свекла и молодое листья свеклы.

Хлеб - тесто из перетертой коры с горсткой отрубей и листьями лебеды.

Коржик - перетертая в муку кора дуба, измельченные корни камыша и лебеды.

Еда, которую ели украинцы во время Голодомора 1932-1933 годов (скриншоты с uncounted.ual.ua)

Напомним, в Киеве вандалы осквернили скульптуру о Голодоморе.

Мы также писали о том, что в Киеве неадекват осквернил памятник Героям Небесной сотни на глазах у людей.