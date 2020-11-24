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В Украине появился онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора: что ели украинцы

Вторник 24 ноября 2020 22:31
В Украине появился онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора: что ели украинцы
Мемориал жертвам Голодомора (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Украине создали сайт с блюдами времен Голодомора

Студенты Украинской академии лидерства создали онлайн-ресторан, на котором можно посмотреть на блюда времен Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Таким образом студенты чтят память жертв страшной трагедии.

Здесь есть и затеруха из коры деревьев, и паляницы из лебеды, и даже хлебцы из соломы. Часть рецептов студенты воссоздали по воспоминаниям своих родственников. Об этом сообщается на сайте проекта.

Они объяснили, что таким образом хотят рассказать о геноциде украинцев языком и образами, которые понятны для людей, живущих в современное время.

Меню онлайн-ресторана памяти

  • Травяники - выпеченный хлебец из натертой травы, замешанный на горячей воде с добавлением семян льна.
  • Затеруха - запеченное тесто из муки, коры березы и воды.
  • Палянычки - выпеченные измельченные картофельные отходы с остатками зерен, замешанные на горячей воде.
  • Хлебцы - запеченная крошеная солома вместе с просяной и гречневой половой, жмыхом с конопляного семени, толченные в ступе.
  • Суп "бурьян" - сваренный початок кукурузы и трава.
  • Товченики - перетертые с солью мелкая рыбка, запеченная в чугунках.
  • Свекла - запеченная свекла и молодое листья свеклы.
  • Хлеб - тесто из перетертой коры с горсткой отрубей и листьями лебеды.
  • Коржик - перетертая в муку кора дуба, измельченные корни камыша и лебеды.

В Украине появился онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора: что ели украинцыВ Украине появился онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора: что ели украинцыВ Украине появился онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора: что ели украинцыВ Украине появился онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора: что ели украинцыВ Украине появился онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора: что ели украинцыВ Украине появился онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора: что ели украинцыВ Украине появился онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора: что ели украинцыВ Украине появился онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора: что ели украинцыВ Украине появился онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора: что ели украинцы

Еда, которую ели украинцы во время Голодомора 1932-1933 годов (скриншоты с uncounted.ual.ua)

Напомним, в Киеве вандалы осквернили скульптуру о Голодоморе.

Мы также писали о том, что в Киеве неадекват осквернил памятник Героям Небесной сотни на глазах у людей.

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