Mcdonald's оновив рецепт приготування бургерів: що змінилося

В компанії McDonald's оголосили про зміну процесу приготування бургерів і з грудня рецепт улюбленої страви у всьому світі стане іншим.
Як повідомили в пресслужбі компанії швидкого харчування, зміниться технологія випічки булочок для бургерів, котлети будуть готувати за новим рецептом і додадуть соус. Про це повідомляє видання Forbes.
Булочки тепер стануть м'якше і темніше і пекти їх почнуть за трьома різними рецептами. В складі не буде ніяких підсилювачів смаку і тільки натуральні інгредієнти для поліпшення текстури, обжарювання і смаку.
Крім того, з грудня поміняються й інші процеси в приготуванні бургерів:
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