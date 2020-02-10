МАУ приготовила для своих пассажиров приятный сюрприз: о чем речь

МАУ меняет правила перевозки животных (Коллаж РБК-Украина)

Пассажиры МАУ получат приятный бонус при перевозке животных в салонах самолета

Авиакомпания МАУ для своих пассажиров приготовила необычный сюрприз. Он касается тех туристов, которые путешествуют самолетами с домашними любимцами. С 12 февраля в авиакомпании изменятся условия для провоза животных в салоне.

Как сообщает ЦТС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании МАУ, с 12 февраля увеличится норма веса для перевозки животных в салоне самолета.

"Мы добавили два килограмма к максимально разрешенной норме, действующей у большинства авиаперевозчиков. Один пассажир может перевозить не более одного контейнера с животными", - сообщили в авиакомпании и добавили, что вес животного не должен превышать 10 килограмм, а габариты – 55 х40х20 см.

Пассажиры, которые собираются путешествовать со своим домашним любимцем, должны будут согласовать его полет минимум за 24 часа до вылета. Стоимость услуги остается прежней, без изменений.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине изменятся правила авиаперевозок. Пассажиров ждут кардинальные изменения в правилах регистрации, а также рекомендуется узнать новые нормы для ручной клади. Кроме того, есть существенные изменения в бесплатной перебронировке билетов.

А вот ответственность перевозчика за задержку рейса, потерю багажа и другие нарушения, повысится.