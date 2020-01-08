Как сдать билет на самолет МАУ: подробная инструкция

Как сдать билет на самолет МАУ (Фото: коллаж РБК-Украина)

В МАУ прекратили выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране Boeing 737 рейса 752 "Тегеран - Киев" привела к гибели всех пассажиров и членов экипажа. На воздушном лайнере находилось 180 человек. Борт вылетел из аэропорта Имама Хомейни возле Тегерана и должен был приземлиться в "Борисполе" в 08:10 по киевскому времени.

Катастрофа произошла через две минуты после взлета. Как сообщает иранское издание IRNA со ссылкой на представителя аэропорта, самолет МАУ потерпел крушение из-за возгорания двигателя по причине неисправности.

В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" на странице в Facebook сообщили, что самолет авиакомпании при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному иранским время. По предварительным данным, на борту самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

"Списки пассажиров будут размещены на веб-сайте авиакомпании после окончательного подтверждения их пребывания на борту воздушного судна. Авиакомпания выражает искренние соболезнования семьям пострадавших в результате авиакатастрофы и делать все возможное для оказания поддержки родственникам и близким пострадавших. Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок",- говорится в заявлении.

Место крушения самолета МАУ в Иране (Фото: twitter.com/alihashem_tv)

Авиакомпания связывается с родственниками пассажиров, оказывая посильную помощь в сложившейся ситуации.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020.

В МАУ рассказали, что для получения информации о лицах, находящихся на борту рейса №752, нужно обращаться в авиакомпанию по телефонам 0800601527 (для звонков из Украины) и +380 44 581 50 19 (для звонков из-за границы).

Нужно сказать, что после страшной трагедии некоторые украинцы, купившие билеты на рейсы авиакомпании, стали писать в пабликах о намерении сдать их.

Что нужно для возвращения и обмена билетов МАУ

Для возврата стоимости билета (или его части) средств, если это предусмотрено правилами примененного тарифа, и неиспользованных сборов/такс аэропортов и авиакомпании, пассажир должен обратиться по месту приобретения билета.

Если билет приобретен на сайте МАУ (flyuia.com), пассажир должен обратиться в контакт-центр авиакомпании или заполнить форму обратной связи. В ней нужно выбрать тему "Возврат билета" и указать информацию в соответствии с разделом ХХ Правил воздушных перевозок пассажиров и багажа МАУ.

Порядок, сроки и условия возврата стоимости билета, неиспользованных сборов/такс аэропортов и авиакомпании урегулирован разделом ХХ Правил воздушных перевозок пассажиров и багажа МАУ.

Запрос на отмену билета и возврата стоимости можно отправить в Контакт-центр МАУ.

Согласно правилам авиакомпании "Международные Авиалинии Украины", пассажиры могут вернуть билет и его стоимость в таких, в частности, случаях:

Возврат полной стоимости неиспользованного билета (его неиспользованной части) в случае отказа от продолжения полета, если рейс задерживается более 5 часов. Для этого необходимо обратиться по месту приобретения вашего билета. Пассажирам чартерных рейсов необходимо обращаться к своему туроператору.

если рейс перенесен более чем на 5 часов раньше или позже времени, указанного в вашем билете.

если рейс отменен и произошли изменения маршрута следования до пункта назначения.

Размер финансовой компенсации может быть уменьшен на 50%, если вам предлагается замена маршрута следования до пункта назначения альтернативным рейсом, время прибытия которого не превышает запланированного:

на 2 часа - для рейсов дальностью до 1500 км;

на 3 часа - для рейсов дальностью от 1500 до 3500 км;

на 4 часа - для рейсов дальностью более 3500 км.

Финансовая компенсация не выплачивается, если отмена рейса произошла по причине, возникшей из-за непредвиденных обстоятельств, независимые от авиакомпании МАУ (форс-мажор).

А также если вы были проинформированы об отмене рейса:

за две недели и более до даты отмены рейса;

от 7 дней до двух недель - предложен альтернативный маршрут с временем вылета не более 2 часов до запланированного времени вылета и время прибытия в аэропорт назначения не позже чем 4 часа после запланированного времени прибытия;

менее чем за 7 дней – предложен альтернативный маршрут с временем вылета не более 1 часа до запланированного времени вылета и время прибытия в аэропорт назначения не позже чем 2 часа после запланированного времени прибытия.

Отметим, что самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ ежедневно выполнял по несколько рейсов.

"Только 7 января он был в Ереване и Милане, а 6 января в Ереване, Лондоне и Тегеране", - говорится в сообщении руководителя Аппарата Высшего антикоррупционного Суда Богдана Крикливенко на странице в Facebook.

Крушение самолета МАУ в Иране (Фото: скрин facebook.com/bohdan.kryklyvenko)