Лоукостер Wizz Air ввел новую функцию для пассажиров: названа стоимость

Wizz Air анонсировала новую услугу для пассажиров (Фото: flickr.com/Eugeni Reguill)

Авиакомпания Wizz Air назвала стоимость новой услуги для пассажиров

Wizz Air ввела новую услугу для своих пассажиров – автоматическую регистрацию на рейс. Для того, чтобы ею воспользоваться, нужно ее активировать на сайте авиакомпании и система самостоятельно зарегистрирует пассажира. Автоматическая регистрация произойдет за 50 часов до вылета, но есть нюанс – услуга будет платной.

Как сообщает издание AviaNews, стоимость автоматической регистрации – 1,5 евро за каждого пассажира. Добавлять ее нужно на сайте вручную, при бронировании билета.

Однако самостоятельная регистрация на рейс будет бесплатной, как и раньше и она будет открываться за 30 дней до вылета. Ею могут воспользоваться на сайте те пассажиры, которые при покупке билета оплатили выбор места.

Для всех остальных пассажиров самостоятельная регистрация будет открываться на сайте авиакомпании за 48 часов до вылета. Стоит напомнить, что регистрация на рейс прекращается за 3 часа до вылета самолета.

После того, как пассажир выберет на сайте автоматическую регистрацию, система потребует номера телефонов при перелете в границах Шенгенской зоны. Также нужно будет предоставить паспортные данные для перелета между странами Шенгенской зоны и третьими странами.

Точно такие же данные нужно вводить пассажирам авиакомпании Wizz Air во время самостоятельной ручной регистрации.