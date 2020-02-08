В Украине изменятся правила авиаперевозок: в чем суть нововведений

В Украине изменятся правила авиаперевозок (коллаж: РБК-Украина)

В Украине введут новые нормы для ручной клади, а также изменят правила регистрации

Правила авиаперевозок в Украине ждут серьезные перемены. Изменения коснутся норм перевозки ручной клади, времени завершения регистрации и посадки на рейс, а также других статей. Как будем летать по новым правилам - в материале Styler.

Регистрация на рейс и посадка

Согласно сообщению Госавиаслужбы Украины, авиакомпании получат право самостоятельно устанавливать время окончания регистрации на рейс и посадки в самолет. Так, сейчас это правило едино - регистрация должна завершаться не ранее 45 минут, а посадка в самолет - не раньше 15 минут до вылета рейса.

Изменятся нормы перевозки ручной клади

Норма общего веса ручной клади сейчас составляет не более 7 кг, но авиаперевозчик своим решением может увеличить бесплатную квоту. Согласно новым правилам, минимальная норма ручной клади не должна быть меньше 5 кг.

Кроме того, каждый пассажир сможет дополнительно взять в самолет женскую, мужскую сумку или рюкзак. А вот нормы их веса и габаритов будет устанавливать авиакомпания.

Как и раньше, с собой можно будет сверх нормы взять папку для бумаг, прессу для чтения, верхнюю одежду, зонт, трость, детское питание, детскую люльку для малышей до 1 года, прогулочную детскую коляску, складное колесное кресло или костыли.

Новые нормы бесплатной перебронировки

В новых правилах предлагают отменить требование бесплатной перебронировки билета, в случае, когда первый рейс опоздал, и пассажир не успел на второй рейс при оформлении перелетов отдельными билетами.

Кроме того, рейс будут считать отмененным, если его задержка превысила 48 часов. Если изменился аэропорт вылета/прилета в границах одного города, рейс не считается отмененным. Также рейс не будет считаться таковым, если авиакомпания передала пассажиров другой для перевозки специально организованным рейсом.

Ответственность перевозчика за задержку рейса и утерю багажа повысят

Ответственность авиаперевозчиков за задержку рейса предлагают повысить с 4694 до 5346 специальных прав заимствований ($7324). Кроме того повысится ответственность в случае утери, повреждения или задержки багажа (с 1131 до 1288 ($1765).

Круглосуточный коллцентр для всех рейсов

Каждая авиакомпания будет обязана иметь круглосуточный коллцентр. Сейчас перевозчики обязаны обеспечивать такую поддержку только при выполнении рейсов в ночное время.

Усложнится работа посредников, помогающим пассажирам

Сервисы-посредников, помогающие пассажирам получить компенсацию, будут обязаны предоставить уполномоченным органам копию паспорта пассажира, и оригинал доверенности с подписью-оригиналом.

Документы для регистрации

Подробный перечень документов для регистрации на рейс заменят формулировкой, что регистрация проходит на основании документов, удостоверяющих личность, определенных законодательством. Такое нововведение, видимо, связано с разрешением проходить регистрацию на внутренние рейсы с помощью электронной версии водительских прав.