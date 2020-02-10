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МАУ приготувала для своїх пасажирів приємний сюрприз: про що мова

STYLERЖиття    10.02.2020 - 20:02
МАУ приготувала для своїх пасажирів приємний сюрприз: про що мова
МАУ змінює правила перевезення тварин (Колаж РБК-Україна)

Пасажири МАУ отримають приємний бонус при перевезенні тварин у салонах літака

Авіакомпанія МАУ для своїх пасажирів приготувала незвичайний сюрприз. Він стосується тих туристів, які подорожують літаками з домашніми улюбленцями. З 12 лютого в авіакомпанії зміняться умови для перевезення тварин в салоні.

Як повідомляє ЦТС з посиланням на прес-службу авіакомпанії МАУ, з 12 лютого збільшиться норма ваги для перевезення тварин в салоні літака.

"Ми додали два кілограми до максимально дозволеної норми, яка діє у більшості авіаперевізників. Один пасажир може перевозити не більше одного контейнера з тваринами", - повідомили в авіакомпанії та додали, що вага тварини не повинна перевищувати 10 кілограмів, а габарити – 55 х40х20 див.

Пасажири, які збираються подорожувати зі своїм домашнім улюбленцем, повинні будуть узгодити ї політ мінімум за 24 години до вильоту. Вартість послуги залишається незмінною, без змін.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні зміняться правила авіаперевезень. Пасажирів чекають кардинальні зміни в правилах реєстрації, а також рекомендується дізнатися нові норми для ручної поклажі. Крім того, є суттєві зміни у безкоштовній переброньовці квитків.

А ось відповідальність перевізника за затримку рейсу, втрату багажу та інші порушення, підвищиться.

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