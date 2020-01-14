SkyUp внезапно изменила правила перевозки багажа: что нужно знать

SkyUp изменила правила перевозки багажа (Коллаж РБК-Украина)

Изменения SkyUp также коснулись правил перевозки детей и животных

Украинская компания SkyUp изменила правила провозки багажа, животных и пассажиров в 2020 году. Также изменились правила перевозки детей по Украине и за ее пределы. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Как отмечается, дополнительных ограничений по весу лоукостер вводить не собирается, но пассажирам теперь придется ограничивать свой багаж по габаритам. В тарифах Standart и Flex появились ограничения по сумме трех измерений у багажа и одна единица теперь не должна превышать вес в 23 килограмма и габариты в 158 сантиметров. Норма багажа для ребенка до двух лет (10 килограмм и 115 сантиметров по сумме измерений) теперь приравнивается только к этим двум тарифам.

Ручная кладь теперь должна не превышать вес в 7 килограмм и иметь размеры 55х40х20 сантиметров и правилах указано, что общий вес дополнительных предметов, кроме еды для детей не должен превышать 3 кг и иметь параметры 35х20х10 сантиметров.

Питание для ребенка – вес до 5 кг и параметры 40х30х20 сантиметров. Дополнительное место для ручной клади обойдется в 25 евро.

Кардинальные изменения коснулись и других видов багажа, которые перевозятся в салоне.

Нестандартный груз теперь должен весить не более 75 кг. Ранее указывалось, что допустимый вес был до 80 кг и груз должен был помещаться в отдельном кресле. Теперь такой груз ограничили габаритами в 40х55х115 сантиметров. Услуга при оформлении на сайте обойдется в 40 евро, а в аэропорту придется заплатить уже 60 евро.

Спортивное снаряжение теперь может достигать 330 сантиметров, а стоимость услуги – 25 или 50 евро, в зависимости от места оформления. Если инвентарь вместе с багажом не превысит 23 кг, то его можно будет провезти бесплатно.

Отправить ребенка без сопровождения в пределах Украины можно будет заказав услугу на сайте. Минимальный возраст ребенка – от 5 лет (ранее был от 2 лет). Максимальный -14 лет. За границу – от 5 до 16 лет. Сопровождение ребенка стоит 50 евро.

Есть приятная новость и для любителей животных. Теперь в пассажирском салоне можно перевозить котов и собак. Ранее формулировка гласила "мелких животных". Вес животного не должен превышать 8 кг, а параметры 50х40х20 см. В багажном отделении можно перевозить животных весом до 23 кг с клеткой, параметры которой не превышают 310 см в трех измерениях. Стоимость услуги – 40 евро при условии оформления на сайте и 50 – в аэропорту. В багажном отделении – 80 и 100 евро.

В компании SkyUp предупредили об ограничении смены даты вылета в личном кабинете. Этой услугой можно бесплатно воспользоваться в тарифе Economy Flex. А вот в Economy Standart услуга стоит 50 евро и не менее чем за 12 часов до вылета, кроме того, невозможно будет изменить дату вылета на рейсы Зальцбург и Коломбо.

Все изменения вступят в силу с 16 января 2020 года.