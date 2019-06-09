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Мать сбитого "копом" мальчика в Конотопе нанимала киллера для мужа: подробности (видео)

STYLERПроисшествия    09.06.2019 - 16:02
Мать сбитого "копом" мальчика в Конотопе нанимала киллера для мужа: подробности (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Мать двоих детей два года назад задержали за подготовку убийства супруга в Конотопе

Мать мальчика, которого на "зебре" сбила полицейская машина в центре Конотопа, 2 года назад хотела убить собственного мужа и заказала знакомому это преступление. Стоимость жизни мужчины была "оценена" в 5 тысяч гривен. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Правоохранители подтвердили, что мать 10-летнего Артема просила приятеля, который арендовал у них комнату, убить супруга за денежное вознагрождение.

По словам заместителя начальника полиции Сумской области Владимира Бабича, "киллер" пожалел мужчину и сообщил "копам" о замысле.

 

Фото: скриншот

Дальше правоохранители решили задержать женщину "на горячем". Они рассказали мужчине о подготовке его убийства и он согласился подыграть. Для этих целей новоиспеченного актера облили кровью и сняли несколько кадров, а "наемный убийца" показал фото заказчице, которая заплатила деньги. Женщину задержали при передаче средств.

За содеянное матери двоих детей грозил срок 15 лет заключения, однако она осталась на свободе - расследование дела находится на судебном уровне. 

 Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, 7 июня в Конотопе мальчик перебегал дорогу по пешеходному переходу и попал под колеса полицейской машины. Ребенка тут же понесли в больницу, расположенную рядом, не ожидая прибытия скорой.

Сейчас 10-летний Артем находится в реанимационном отделении центральной районной больницы, его состояние крайне тяжелое - повреждена голова, грудная клетка и брюшная полость. Мальчику удалили селезенку.

В сети показали видео момента ДТП. Как видно на кадрах, от сильного удара мальчика отбросило на несколько метров. 

За рулем автомобиля был сержант полиции, его задержали и сообщили о подозрении. Кроме того, было принято решение об отстранении начальника управления местной полиции. 

Также мы писали о том, что недавно под Киевом патрульные сбили ребенка на "зебре".

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