Под Киевом патрульные сбили ребенка на "зебре": видео инцидента

Полиция в Борисполе сбила ребенка на зебре (коллаж: РБК-Украина)

Полицейские продолжили движение, несмотря на то, что ребенок переходил дорогу по правилам

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Борисполе Киевской области. Автомобиль патрульной полиции наехал на ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщается на Facebook-странице паблика Police Control Ukraine.

Происшествие имело место еще 19 апреля, но видео наезда патрульных на ребенка опубликовали совсем недавно.

На видео можно заметить, что мальчик соблюдает правила дорожного движения и пересекает переход с самокатом в руках. Но патрульные, не замечая мальчика, продолжают движение и совершают наезд.

К счастью, ребенок не получил серьезных повреждений - мальчик встал и продолжил переходить дорогу.

Полиция в Борисполе сбила ребенка на зебре (видео: facebook.com/policecontrolukraine)

Пользователи сети возмущены происходящим. Они оставляют множество гневных комментариев, призывая найти и наказать виновных полицейских

Это неудивительно, патрульные постоянно сидят в телефонах, вот и результат.

Б*я, перебегают - хер*во, по зебре переходят - хер*во, вызывают на задание - тоже хер*во.

Вы что не видите, боги на колеснице едут, не гоже халуям дорогу переходить.

Дятлы за рулем, а не полиция. Слава Богу, что с малым все нормально.

Полиция в Борисполе сбила ребенка на зебре (скрин: facebook.com/policecontrolukraine)

Эта полиция уже смахует на старую милицию, оскотинились ко*лы. Еще пару лет, и все вернется на круги своя.

Как общественность на это происшествие отреагировало? Пид*ров показали по телевидению?

Малый в рубахе родился, водила по ходу курит что-то.

Реформировать нах*р полицию! То людей сбивают, то убивают и т. д.!

К слову, полиция при расследовании дела о застреленном в Переяслав-Хмельницком ребенке три раза меняла версию с целью "замять" убийство пятилетнего Кирилла.

Напомним, в трагическом дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в 30 мая под Тернополем погибли четверо сотрудников "Укрэнерго".

Ранее сообщалось, что из-за фигурантки смертельного ДТП в Харькове Алены Зайцевой снова пострадали люди.